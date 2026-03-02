Resident Evil Requiem раскрыла номер телефона Леона Кеннеди: можно ли на него позвонить

Resident Evil Requiem мгновенно стала объектом пристального внимания искателей игровых секретов. Среди многочисленных головоломок и скрытых деталей особый ажиотаж вызвала одна сцена, где случайно становится известным личный номер телефона легендарного Леона Кеннеди. Игроки со всего мира начали набирать эти цифры, надеясь на особую великодку от разработчиков. Оправдались ли надежды?

Какие тайны скрывает номер Леона Кеннеди?

Resident Evil Requiem официально вышла 27 февраля 2026 года и сразу получила положительные отзывы критиков и еще лучшие оценки от игроков. Новая часть серии предлагает мастерское сочетание экшена и хоррора, возвращая нас к мрачной атмосфере и паранойе, присущей первым играм франшизы. Студия Capcom использовала современный движок RE Engine, чтобы достичь максимальной детализации и передать напряженность каждой минуты пребывания в цифровом Раккун-Сити, пишет TheGamer.

Одним из самых интересных моментов, который быстро стал вирусным в сети, стала демонстрация персональных данных главного героя. Во время одной из игровых сцен главная героиня Грейс разговаривает по телефону, и в этот момент на экране четко появляется номер – 266-555-0173. Это спровоцировало настоящую волну активности среди сообщества.



Номер телефона Леона Кеннеди / Фото Capcom

Многие предположили, что это не просто случайный набор цифр для декорации, а часть масштабного квеста или скрытый намек, оставленный разработчиками для самых внимательных фанатов.

Такие надежды имеют под собой реальное основание, ведь игровая индустрия знает немало примеров использования реальных номеров телефонов для маркетинговых целей.

В свое время игроки могли позвонить по специальному номеру и услышать разгневанного Кратоса из God of War, пишет WatchMojo.

Также невозможно не вспомнить легендарную горячую линию Nintendo Power Line, где живые операторы предоставляли подсказки и помогали проходить сложные уровни в играх.

Однако попытки связаться с Леоном Кеннеди в реальной жизни закончились разочарованием для большинства энтузиастов. При попытке набрать номер 266-555-0173 люди слышат лишь стандартное автоматическое сообщение о том, что вызов не может быть завершен из-за неправильно набранного номера. Несмотря на надежды фанатов, на другом конце провода никто не отвечает.

На самом деле это и не могло сработать

Хотя игроки и надеялись дозвониться, их попытки были заранее провальными. Дело в том, что номера телефонов, где есть цифры "555" не являются действительными. Вы можете часто видеть их в американских фильмах и телесериалах.

В 1960-х годах телефонные компании США, как AT&T, обратились к Голливуду с просьбой использовать 555 для вымышленных номеров, поскольку комбинация редко применялась в реальных номерах. Это предотвращало ситуации, когда зрители случайно звонили по номерам с экранов и беспокоили владельцев.

North American Numbering Plan Administration впоследствии зарезервировала диапазон 555-0100 до 555-0199 исключительно для фильмов и сериалов - эти номера не выдаются абонентам. Другие номера с 555, как 555-1212, используются для справочных служб, но не для частных линий.

Поэтому компьютерные игры переняли эту практику, а потому этот номер не мог быть действительным.

Игроков не остановить

Несмотря на отсутствие мгновенной реакции за пределами игры, игровое сообщество продолжает искать скрытые смыслы. На платформе Reddit уже создан целый раздел, посвященный разгадыванию финальной головоломки Resident Evil Requiem. Это испытание обещает игрокам солидное вознаграждение – 20 000 очков завершения. Эти баллы являются чрезвычайно ценными, поскольку их можно потратить на приобретение бесконечных патронов, что значительно облегчает прохождение игры на высоких уровнях сложности и охоту за престижным платиновым трофеем.

Стоит отметить, что скорость, с которой фанаты осваивают новинку, впечатляет. Менее чем за 24 часа с момента релиза по крайней мере 22 человека уже успели получить платиновую награду, что свидетельствует о невероятной вовлеченности аудитории.