Украинец претендует на престижное звание: объявлены номинанты на таланты года в киберспорте

Портал HLTV объявил номинантов Community Awards 2025 – пяти наград, которые будут определяться исключительно голосованием пользователей. Среди категорий – лучший комментатор, лучшее событие (турнир), создатель контента, стример и скин года для CS2. Голосование пройдет в два этапа, а победителей объявят на церемонии HLTV Awards в Белграде 10 января.

Кто вошел в списки номинантов?

Community Awards традиционно отличаются от других категорий HLTV Awards тем, что результаты полностью зависят от выбора сообщества. В этом году организаторы представили пять номинаций, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Смотрите также PGL официально подтвердила проведение второго мейджора по Counter-Strike 2 в 2026 году

Первый раунд голосования продлится с 16 по 23 декабря и позволит сузить список из 10 претендентов до трех финалистов в каждой категории.

Второй этап стартует 24 декабря и завершится в полночь 31 декабря.

Принять участие традиционно могут только те пользователи HLTV, которые создали аккаунты до публикации этой информации.

Талант года

Номинантов в категории "Талант года" определили по бальной системе, учитывающей участие в S-tier турнирах. Сюда вошли не игроки, а комментаторы, интервьюеры, организаторы и тому подобное.

За события продолжительностью более двух недель начисляли 2 балла, за другие турниры самого высокого уровня – по 1 баллу. Из-за равного количества баллов у нескольких претендентов список расширился до 12 человек вместо запланированных 10.

В него вошли Freya Spiers, JustHarry, Hugo Byron, Pimp, SPUNJ, Machine, BanKs, YNk, launders, Scrawny, Mauisnake и stunna.



Категория "Талант года" / Фото HLTV

Событие года

Для категории "Событие года" отбирали исключительно S-tier турниры с живой аудиторией, исключив онлайн-соревнования и групповые этапы. От каждого организатора разрешили максимум два события, используя данные Esports Charts о пиковых показателях зрителей и часов просмотра.

Среди номинантов – IEM Katowice, оба мейджора PGL, BLAST.tv Austin Major, IEM Cologne, FISSURE Playground 2, BLAST Rivals и StarLadder Budapest Major.

К слову, StarLadder Budapest Major проходит сейчас в Венгрии. Организовывает его украинская компания NODWIN Gaming. Он продлится до 14 декабря, отмечает сайт Liquipedia. Сейчас на турнире осталась только одна украинская команда, NAVI.



Категория "Событие года" / Фото HLTV

Создатель года и стример года

В номинациях "Создатель года" и "Стример года" организаторы сотрудничали с Stream Hatchet для анализа данных.

Для создателей контента учитывали количество просмотров, вовлеченность аудитории и среднее время просмотра в течение 2025 года. В список попали 3kliksphilip, Anomaly, bysTaXx, Cachorro1337, dima_aimbots, Murzofix, NadeKing, shoke, Sparkles и Virre CS2.



Категория "Создатель года" / Фото HLTV

Номинантов среди стримеров отбирали по совокупности показателей эфирного времени, времени просмотра, пикового и среднего количества зрителей. В обеих категориях рассматривали только тех, кто создавал контент преимущественно о Counter-Strike. В финальную десятку вошли украинец Вадим "Evelone192" Козаков, Юстинас "jL" Лекавичус (сейчас играет за украинскую NAVI), fl0m, forg1, gAuLeS, imoRR, izak, KRL, ohnePixel и StRoGo.



Категория "Стример года" / Фото HLTV

Скин года

Самой новой категорией стал "Скин года". Редакция HLTV проголосовала за лучшие дизайны среди 41 комьюнити-скина, добавленных в игру в этом году.

В финальный список вошли AWP | Ice Coaled, AWP | Printstream, FAMAS | Bad Trip, Glock-18 | Shinobu, M4A1-S | Liquidation, M4A4 | Full Throttle, MAC-10 | Cat Fight, MAC-10 | Derailment, MP7 | Smoking Kills и UMP-45 | Late Night Transit.



Категория "Скин года" / Фото HLTV