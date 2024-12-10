В PS Store появилась игра-пародия на GTA 6 в PS Store

На виртуальных полках PS Store появилась забавная страница игры-пародии на GTA 6, которая своим названием подшучивает над долгим молчанием разработчиков из Rockstar.

Даже самые ярые фанаты Rockstar согласятся, что студия затянула с затишьем относительно Grand Theft Auto 6 и кто-то решил лишний раз напомнить об этом разработчикам, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Интересно Новая механика из GTA 6 выведет реализм в играх на невиданный уровень

Пародия может выйти раньше оригинала

Для этого был выбран весьма остроумный способ, который точно привлечет внимание создателей GTA.

В PlayStation Store появилась страница игры под названием Grand Taking Ages VI, которая очевидно подшучивает над долгим молчанием Rockstar.

Проект относится к жанру симуляторов разработчика и описывается как "сатирический взгляд на разработку игр и бесконечное ожидание определенных долгожданных игр".

За его созданием стоит польская инди-студия Violarte.

Страница игры / Скриншот из PS Store Dexerto

Интересно, что у игры даже есть приблизительная дата релиза – май 2025 года.

Правда, вскоре после обнародования страница проекта в PS Store исчезла, но информация о нем осталась на сайте Violarte.

Это вызвало вопрос о том, чем является этот анонс: только забавным подколом Rockstar или настоящей игрой. Пока это остается тайной.