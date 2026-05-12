Следующая игра создателей Elden Ring станет конкуренткой Assassin's Creed Black Flag

В сети появилась информация о следующем проекте создателей Dark Souls и Elden Ring. Студия FromSoftware готовит проект в неожиданном сеттинге, который будет конкурировать с Assassin's Creed Black Flag.

Открытый мир в Elden Ring стал неожиданным апгрейдом формулы успеха Dark Souls, однако в FromSoftware придумали как еще больше развить этот концепт, добавив к смеси интересный жанр, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Crimson Desert выполняет одну из самых больших просьб игроков в свежем обновлении

Чем известны FromSoftware?

Японские разработчики заслужили себе мировую славу прежде всего благодаря серии хардкорных видеоигр Dark Souls, которая даже породила отдельный жанр "соулзлайков" (soulslike), сообщает IGN.

Франшиза разошлась миллионами копий и дарила студии творческую свободу в отношении следующих проектов.

Последним крупным хитом компании стала Elden Ring – масштабная RPG в открытом мире, созданная в сотрудничестве с писателем Джорджем Мартином.

Трейлер Elden Ring: смотрите видео

Игра выиграла звание "Game of the Year" на The Game Awards 2022, информирует сайт TGA, и стала самым успешным релизом в истории студии.

Elden Ring – это фантастическая игра, которая до сих пор может подарить непревзойденное удовольствие от победы над жестким боссом после многочасовой битвы. Те, кто поклоняется жанру "соулзлайков", получили для себя игру, которая является практически всем, чего они когда-либо хотели,

– писал Джордан Миллер в обзоре для VGC.

Сейчас доподлинно известно, что создатели проекта ведут работу над The Duskbloods – многопользовательским "соулзлайком", что выйдет эксклюзивно на консоли Nintendo Switch 2 летом этого года.

Трейлер игры: смотрите видео

Что слышно о следующей игре известной студии?

Тем временем в сети возникли слухи о том, что FromSoftware имеют еще один "секретный" проект. Новая игра якобы разовьет идею Elden Ring, дополнив ее интересным жанром.

Как утверждают источники GGaming, японские "игроделы" готовят пиратскую видеоигру в стиле "соулзлайков", где перед игроками раскинется масштабный открытый мир с кучей островов, а основным способом передвижения и одновременно базой протагониста станет корабль.

Сообщается, что анонс проекта следует ожидать уже совсем скоро, на выставке Summer Game Fest, которая пройдет с 5 по 8 июня 2026 года, информирует summergamefest.com.

Более того, информаторы отмечают, что и релиз игры может состояться гораздо быстрее, чем кто-то мог себе предположить – в августе, аккурат перед выходом упомянутой выше The Duskbloods.

Elden Ring станет фильмом?

И даже если эти слухи не оправдаются, то фанатам FromSoftware есть чего ждать.

В частности, полным ходом идёт съёмка экранизации Elden Ring, режиссером которой выступит Алекс Гарланд, известный работой над фильмами Ex Machina, Civil War и Warfare.

Правда, появление киноленты в прокате на больших экранах ожидают лишь в марте 2028 года, сообщает сайт Bandai Namco, так что ожидание будет несколько долгим.