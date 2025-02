The Blood of Dawnwalker переняет все лучшее от The Witcher 3

Креативный директор студии Rebel Wolves Матеуш Томашкевич поделился новыми подробностями об амбициозной ролевой игре The Blood of Dawnwalker, которая захватила внимание аудитории.

Томашкевич подтвердил, что студия Rebel Wolves стремится к уровню качества AAA-игр, в частности The Witcher 3, но по продолжительности The Blood of Dawnwalker будет значительно короче, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Студию Rebel Wolves основал бывший директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич, а его младший брат Матеуш ранее работал директором квестов в Cyberpunk 2077.

Мы меньшая студия, это наш первый проект, и мы точно нацелены на что-то более скромное. Так же мощное по качеству, но немного короче,

– объяснил Томашкевич.

Он также отметил, что основная кампания игры продлится примерно 30-40 часов.

Открытый мир и свобода выбора

The Blood of Dawnwalker позиционируется как ролевая песочница, что предоставит игрокам широкий спектр возможностей. Например, можно будет убивать любых NPC, включая важных персонажей, которые влияют на сюжет.

По словам Томашкевича, подобные действия могут ограничить доступ к определенным сюжетным линиям, изменить развитие событий и повлиять на другие игровые механики.

Игроки получат роль полувампира Коэна, который в течение 30 дней и ночей должен спасти свою семью в отдаленном уголке Карпат XIV века. Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X и S.

