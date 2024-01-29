Игра, вероятно, уже готова: СМИ слили информацию о продолжении украинской франшизы Metro

В средствах массовой информации появилась информация о новой игре во франшизе Metro от украинской студии 4A Games. Впрочем, кое-какая информация может разочаровать часть поклонников серии.

Франшиза украинской студии берет свое начало с 2010 года, когда вышла первая игра Metro 2033. Впоследствии серия получила свое продолжение в 2013 году (Metro: Last Light) и в 2019 (Metro Exodus). В 2014 году также вышла Metro Redux, которая стала ремастером первых двух игр.

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Новая игра серии Metro

Поскольку прошло почти пять лет с момента запуска Metro Exodus, поклонники франшизы с нетерпением ждали новостей о потенциальном продолжении. Ожидается, что PlayStation State of Play состоится в последний день января и ходили слухи, что тогда будет представлена долгожданная новая игра Metro.

К сожалению для одних и к радости других продолжения франшизы Metro может быть VR-игра под названием Metro Awakening. И поскольку игру вероятнее всего представят на PlayStation State of Play она может быть эксклюзивом для PS VR2.

В 2020 году студия 4A Games объявила, что следующая игра Metro выйдет для консолей и ПК 9 поколения. Разработчик также обещал, что в новой игре будет многопользовательский режим чего не было в предыдущих. Впрочем, за столь долгое время планы, конечно, могли измениться. Пока со слухов известно следующую информацию о предстоящей игре: