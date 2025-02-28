Создатели PUBG представили свою новую игру, задуманную как более реалистичная версия Minecraft
Создатели легендарной игры, породившей целый жанр PUBG, представили новый проект, который призван стать более реалистичной версией Minecraft.
Разработчики из PlayerUnknown Productions показали новый трейлер игры с огромным открытым миром, который обещает быть беспощадным к геймерам, информирует 24 Канал.
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"Самая сложная игра о выживании"
PlayerUnknown Productions поставили перед собой амбициозную цель: создать проект под названием Artemis, который должен стать неким "реалистичным Minecraft" с уклоном в многопользовательскую игру.
Для этой цели следующие три игры студии будут "самодостаточными проектами, но одновременно блоками для его построения" и первой из них является Prologue: Go Wayback!
Игра "заспавнит" вас в начальной точке и даст "инструменты, необходимые для выживания", а также карту и компас чтобы вы смогли добраться до конечной цели – метеостанции неподалеку. Звучит якобы достаточно просто?
Правда, попутно вам придется бороться со снегопадами, проливным дождем и штормами, ориентироваться в полной темноте и справляться с приступами голода и всем остальным "интересностям" многодневного выживания в Богом забытой местности.
В конце концов разработчики утверждают, что пытались создать "самую сложную игру о выживании, насколько это возможно", так что прогулка точно не будет легкой.
Трейлер игры: смотрите видео
В PlayerUnknown Productions отмечают, что хотят с помощью "машинного обучения" создавать огромные уникальные карты размером в тысячи километров и называют Prologue: Go Wayback! – первым жизнеспособным испытанием технологии, которую они создали для этого.
Испытать же эту игру можно будет в режиме раннего доступа уже летом 2025 года с предварительной ценой в 20 долларов США.