Microsoft может отложить новый Xbox из-за дефицита памяти из-за дефицита памяти

Games Новости Microsoft может отложить новый Xbox из-за дефицита памяти
26 апреля, 23:10
Михаил Года
Основные тезисы
  • Microsoft откладывает релиз новой консоли Xbox из-за дефицита чипов DRAM и NAND, что влияет на себестоимость и объемы производства.
  • Компания сталкивается с конкуренцией за ресурсы памяти между собственной ИИ-инфраструктурой и новым поколением игровых устройств.

Microsoft пока не готова назвать дату выхода следующей консоли Xbox. Причиной стала нестабильная ситуация на рынке памяти: дефицит чипов DRAM и NAND и рост их стоимости влияют не только на себестоимость устройства, но и на возможные объемы производства.

Компания открыто признает, что запуск следующего поколения Xbox напрямую зависит от ситуации на глобальном рынке памяти. Руководитель подразделения Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) объяснила в интервью порталу The Game File, что компания пока не может объявить даже приблизительные сроки релиза новой консоли из-за проблем с поставками и стоимостью чипов DRAM и NAND.

Почему это такая проблема?

Сегодня от дефицита чипов на рынке страдают практически все. Цены на технику растут, а новые модели и их объем вообще под вопросом.

Шарма сравнила процесс принятия решений с математическим уравнением, где именно память стала главной переменной. По ее словам, цена и доступность этих компонентов влияют практически на все – от финальной стоимости консоли до масштабов ее производства.

Основной причиной дефицита стало стремительное развитие систем искусственного интеллекта. Из-за активного расширения ИИ-инфраструктуры резко вырос спрос на высокопроизводительную память, которая нужна для работы больших моделей, серверов и дата-центров.

Это привело к серьезной нагрузке на цепи поставок и повышению цен для всех отраслей – от облачных платформ до потребительской электроники.

Как дела в Microsoft?

Для Microsoft ситуация стала еще сложнее из-за того, что компания фактически конкурирует сама с собой. С одной стороны, она активно расширяет собственную инфраструктуру для искусственного интеллекта, которая требует больших объемов быстрой памяти. С другой – параллельно создает новое поколение игрового оборудования. Оба направления используют один и тот же ограниченный ресурс.

С технической точки зрения, именно память определяет ключевые возможности будущей консоли. Она влияет на баланс между производительностью GPU, работой CPU и скоростью передачи данных. Из-за этого даже незначительные изменения стоимости DRAM и NAND сразу сказываются на всей структуре расходов.

В результате Microsoft приходится искать компромисс между техническими характеристиками, конечной ценой устройства и объемами производства. Фиксировать окончательные спецификации в условиях нестабильного рынка компания не спешит, поскольку это создает серьезные финансовые риски.

Несмотря на отсутствие официальной даты релиза, разработчикам уже пообещали передать девкиты Project Helix в начале 2027 года. В то же время, как отмечает TechSpot со ссылкой на слова Шармы, финальные сроки выхода новой Xbox будут оставаться неопределенными до тех пор, пока глобальная борьба за ресурсы памяти не станет более стабильной.

  

