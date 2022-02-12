На новом игровом движке: Activision анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Компания Activision официально подтвердила разработку двух новых частей в серии Call of Duty. А также она рассказала инфлюенсерам о причинах провала Warzone.

Слухи о новых частях Call of Duty появлялись в сети уже неоднократно, правда, разработчики из Activision ни разу их так и не комментировали. Поэтому такой неофициальной информации накопилось уже столько, что вчера вечером последние провели специальную презентацию для инфлюенсеров, которая была посвящена анонсу новых частей и проблемам королевской битвы Warzone.

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Анонс Modern Warfare 2 и Warzone 2

Представители компании Activision официально анонсировали, что в разработке находятся две части Call of Duty: сиквел Modern Warfare (2019 год) и продолжение Warzone. Авторы отметили, что оба проекта разрабатываются на новом и одинаковом игровом движке. По их мнению, это поможет избежать проблем с будущими интеграциями контента.

Согласно их информации, Modern Warfare 2 будет продолжением первой части, а Warzone 2 – прорывом в жанре королевских битв. Авторы отметили, что последняя создается с нуля, а также добавили, что в ней будет новый режим "песочница".

Также известно, что за разработку обоих проектов отвечает студия Infinity Ward. Релиз Modern Warfare 2 должен состояться уже в конце этого года, а вот когда выйдет Warzone 2, пока неизвестно.

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Провал Warzone

Разработчики из Activision прямо отметили, что нынешняя версия Warzone "сломана". А все потому, что в ней так много контента, что иногда даже трудно разобраться в причинах возникновения определенного бага. Авторы понимают, что проблемным этот проект стал из-за интеграции с Black Ops Cold War и Vanguard. По их мнению, из-за этого королевская битва еще и потеряла свою "душу".

Они понимают, что нынешняя версия Warzone не выдержит еще одну интеграцию. Именно поэтому разработчики решили создать совершенно новую видеоигру с учетом всех своих предыдущих ошибок. А особое внимание они планируют уделять ее поддержке и добавлению нового контента.

Также авторы отметили, что продолжат поддерживать и первую часть. Они пообещали, что до конца года исправят все проблемы, а также добавили, что новый масштабный патч должен выйти уже в ближайшее время.

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