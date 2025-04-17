Microsoft показала "адские" контроллеры и чехол для Xbox Series X в стиле Doom: The Dark Ages
- Microsoft анонсировала новую линейку аксессуаров в стиле Doom: The Dark Ages, включая два беспроводных контроллера и чехол для Xbox Series X.
- Контроллеры и чехол имеют "адский" дизайн, соответствующий стилю игры, и будут доступны эксклюзивно в Microsoft Store.
К релизу Doom: The Dark Ages Microsoft анонсировала новую линейку аксессуаров в стиле игры – два беспроводных контроллера и чехол для консоли Xbox Series X, оформленные в характерном "адском" дизайне.
Геймпад Xbox Wireless Controller в стиле Doom: The Dark Ages выполнен в зеленой цветовой гамме с серебристыми вставками, 3D-шипами, текстурированными элементами под кожу и резиновыми накладками для удобного хвата, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Режиссер The Witcher 3 рассказала о своем видении искусственного интеллекта в играх будущего
Корпус украшен кровавыми брызгами и красным стиком – отсылкой к образу Думгая. К комплекту прилагается DLC Executioner Slayer Skin для игры. Контроллер будет продаваться эксклюзивно в Microsoft Store по цене 80 долларов.
Контроллер Xbox Elite Series 2 из этой же серии отличается полупрозрачным красным центральным сегментом с вкраплениями угольного цвета. Как и все устройства серии Elite, контроллер поддерживает глубокую кастомизацию под индивидуальные предпочтения игрока. В продаже с 25 апреля 2025 года по рекомендованной цене 200 долларов.
Чехол для Xbox Series X для Xbox Series X, совместим с версиями консоли с дисководом и без него, имеет черный цвет, украшен багряными рунами, знаком Executioner's Mark of Doom и внутренней отделкой с "адской" символикой. Чехол уже доступен для приобретения по цене 55 долларов.
Чехол для Xbox Series X в стиле Doom: The Dark Ages / Фото Bethesda
Напомним, Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая на PC (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S и будет доступен в подписке Game Pass. Игрокам обещают эпическую предысторию Думгая.