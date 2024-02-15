Поклонники франшизы GTA в ожидании продолжения серии исследуют все возможные источники в поисках новой информации о предстоящей игре.

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На этот раз геймерам удалось создать схему настройки контроллера благодаря старым утечкам игрового процесса.

Макет управления на геймпаде для GTA 6 / Фото с X

Благодаря этому, удалось выяснить, что в GTA 6 появится немало нововведений в управлении персонажем.

Какие функции добавят:

Нажатие L3 заставит персонажа присесть, однако если удерживать клавишу, то он ляжет. Это пригодится во время интенсивных перестрелок, укрытия от полицейских или даже стелс-миссий;

Нажатие R3 теперь позволит вам менять руку в которой будет оружие. Пока непонятно, в чем заключается смысл этой механики, но предполагают, что она может больше касаться прицеливания во время вождения.

Тем временем кнопка с Треугольником (Y на геймпаде от Xbox) будет использоваться для сбора предметов.

Кроме того, неизвестным остается функционал двух важных кнопок: R1 (отвечала за укрытие в GTA 5) и Квадрата (X на геймпаде Xbox), который использовался для прыжков и ныряний в GTA 5.

Учитывая это некоторые поклонники считают, что эти клавиши также могут отвечать за новые механики, которые разработчики пока держат в тайне.