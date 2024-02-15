Шанувальники франшизи GTA в очікуванні продовження серії досліджують усі можливі джерела в пошуках нової інформації про майбутню гру.

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Цього разу геймерам вдалося створити схему налаштування контролера завдяки старим витокам ігрового процесу.

Макет керування на геймпаді для GTA 6 / Фото з X

Завдяки цьому, вдалося з'ясувати, що у GTA 6 з'явиться чимало нововведень у керуванні персонажем.

Які функції додадуть:

Натискання L3 змусить персонажа присісти, однак якщо утримувати клавішу, то він ляже. Це стане в пригоді під час інтенсивних перестрілок, переховування від поліцейських чи навіть стелс-місій;

Натискання R3 тепер дозволить вам міняти руку в якій буде зброя. Поки що незрозуміло, у чому полягає сенс цієї механіки, але припускають, що вона може більше стосуватися прицілювання під час водіння.

Тим часом кнопка з Трикутником (Y на геймпаді від Xbox) використовуватиметься для збирання предметів.

Окрім того, невідомим залишається функціонал двох важливих кнопок: R1 (відповідав за укриття в GTA 5) та Квадрату (X на геймпаді Xbox), що використовувався для стрибків та пірнань у GTA 5.

З огляду на це деякі шанувальники вважають, що ці клавіші також можуть відповідати за нові механіки, які розробники поки що тримають у таємниці.