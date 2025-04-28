Создатели Baldur's Gate 3 – Larian Studios работают над двумя чрезвычайно амбициозными RPG

Глава Larian Studios Свен Винке в интервью GameSpot рассказал о подходе студии к созданию новых проектов после успеха фэнтези-RPG Baldur's Gate 3. Сейчас студия погружена в работу над новым проектом –на горизонте две новые амбициозные RPG.

Стоит отметить, что ни условной Baldur's Gate 4, ни DLC к Baldur's Gate 3 среди этих проектов нет – создание дополнений Винке назвал в комментарии GameSpot "скучным" и "лишенным страсти", рассказывает 24 Канал.

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По словам Винке, сейчас Larian "глубоко погружена в работу над следующим проектом", и разработка продвигается "на самом деле достаточно хорошо". Глава студии отметил, что эта игра является "безумно амбициозной".

Параллельно Larian работает и над вторым проектом. Как пояснил Винке, такой подход позволяет избежать ситуаций, когда после завершения большой игры большинство команды остается без работы на некоторое время.

Я надеюсь, что через пять лет смогу сказать: мы разгадали эту загадку, мы справились. Вот первая игра, а теперь мы делаем что-то совсем другое. И когда выйдет вторая игра, у нас уже будет новый проект в разработке,

– поделился Винке.

В то же время он признал, что реализация плана может быть сложной: "Если мы сможем заставить систему работать и наслаждаться жизнью – миссия выполнена. Однако, вероятнее всего, мы будем страдать, и многое пойдет не по плану".

Упоминание о пятилетнем сроке было не случайным. Винке заметил, что Larian не может позволить себе затянуть разработку новой RPG за пределы 2030 года. "Моя жена разведется со мной, если разработка продлится дольше", - пошутил глава студии.