В Minecraft появится новый биом с особым видом древесины
Источник:сайт Minecraft
В будущем патче 1.20 для Minecraft среди нововведений будет совершенно новый биом, что порадует поклонников проекта особым видом древесины, способным украсить любую постройку. Детали – в материале.
Кроме обновление, анонсированного еще три года назад в патче 1.20, поклонников Minecraft будет ждать новый элегантный биом, полный вишен.
Интересно Не только "Последние из нас": какие сериалы обязаны своим существованием популярным видеоиграм
Каждое из крупных обновлений Minecraft приносит в игру новые функции и локации, иногда кардинально изменяющие ландшафт или даже игровой процесс.
Последним пунктом в списке нововведений патча 1.20, который выйдет позже в этом году, стало появление нового биома.
Живописный "розовый биом вишневого цвета", о котором было объявлено как раз ко Дню святого Валентина, станет хорошим дополнением к цветовой гамме игры.
Его особенностью будет розовая древесина, которую можно использовать в строительстве.
Новая древесина для строительства / изображение Mojang
Саженцы вишни можно будет посадить, как и любое другое дерево, поэтому игроки могут создать собственный очаровательный вишневый сад где угодно.
Вид нового биома / изображение Mojang
Населять новую локацию преимущественно будут свиньи, овцы и пчелы.