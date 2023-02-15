В Minecraft появится новый биом с особым видом древесины

В будущем патче 1.20 для Minecraft среди нововведений будет совершенно новый биом, что порадует поклонников проекта особым видом древесины, способным украсить любую постройку. Детали – в материале.

Кроме обновление, анонсированного еще три года назад в патче 1.20, поклонников Minecraft будет ждать новый элегантный биом, полный вишен.

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Каждое из крупных обновлений Minecraft приносит в игру новые функции и локации, иногда кардинально изменяющие ландшафт или даже игровой процесс.

Последним пунктом в списке нововведений патча 1.20, который выйдет позже в этом году, стало появление нового биома.

Живописный "розовый биом вишневого цвета", о котором было объявлено как раз ко Дню святого Валентина, станет хорошим дополнением к цветовой гамме игры.

Его особенностью будет розовая древесина, которую можно использовать в строительстве.

Новая древесина для строительства / изображение Mojang

Саженцы вишни можно будет посадить, как и любое другое дерево, поэтому игроки могут создать собственный очаровательный вишневый сад где угодно.

Вид нового биома / изображение Mojang

Населять новую локацию преимущественно будут свиньи, овцы и пчелы.