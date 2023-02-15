Окрім оновлення, анонсованого ще три роки тому у патчі 1.20, на шанувальників Minecraft чекатиме новий елегантний біом, сповнений вишень.

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Кожне з великих оновлень Minecraft приносить в гру нові функції та локації, що іноді кардинально змінюють ландшафт чи навіть ігровий процес.

Останнім пунктом у списку нововведень патчу 1.20, що вийде пізніше цього року, стала поява нового біому.

Мальовничий "рожевий біом вишневого цвіту", про який було оголошено якраз до Дня святого Валентина, стане гарним доповненням до колірної палітри гри.

Його особливістю буде рожева деревина, яку можна буде використовувати у будівництві.

Нова деревина для будівництва / зображення Mojang

Саджанці вишні можна буде посадити, як і будь-яке інше дерево, тож гравці можуть створити власний чарівний вишневий сад де завгодно.

Вигляд нового біому / зображення Mojang

Населятимуть нову локацію переважно свині, вівці та бджоли.