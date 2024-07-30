Только взгляните в эти милые глазки: новый контроллер Astro Bot для PS5 просто очарователен

Пока Sony готовит к выходу приключенческую игру Astro Bot, похожую на Марио, компания решила эффектно пропиарить будущий проект, запустив лимитированную серию контроллера DualSense. Устройства выполнены в тематических цветах маленького робота и имеет пару милых электронных глаз, способных подмигивать вам в нужный момент.

Какой он

Лимитированная серия контроллера Astro Bot имеет синие ручки и акценты на научно-фантастическую тематику в виде узоров снизу. Кроме того, в верхней части, на тачпаде, расположены фирменные ярко-голубые глаза Астробота. Судя по трейлеру, они будут моргать пользователю, но пока что неясно, в каких ситуациях. Возможно, эта функция будет полезна только во время игры Astro Bot и будет синхронизироваться с определенными действиями игрока.

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Команда разработчиков добавила много новых взаимодействий между контроллерами DualSense и игрой Astro Bot, некоторые из них даже позволили испытать журналистам на Summer Game Fest.



Контроллер Astro Bot Limited Edition DualSense / Фото Sony

Также стало больше текстур, которые вы можете почувствовать через контроллер, таких как песок, трава, стекло или металл. Благодаря тактильной обратной связи и адаптивным триггерам, вы будете руками понимать, на какой поверхности или в какой среде находится ваш персонаж, а также бежит ли он, плывет или скользит по поверхности.

Вот короткая схематическая демонстрация этой функции: видео

Короткая схематическая демонстрация функции тактильности: видео

В общем первые отзывы от счастливцев, которым выпала возможность тестировать контроллер еще в июне, только положительные. Они говорят, что "ощущения фантастические", а весь процесс игры с ним "пропитан детской радостью".

Например, в демо-версии игры Astro Bot есть моменты, когда вам нужно вытаскивать маленькие свечи зажигания из земли. Контроллер предлагает звуковые эффекты в сочетании с медленно растущим сопротивлением на триггерах, что создает ощущение, будто вы дергаете за затянувшиеся провода.

Цена

Контроллер будет доступен для предварительного заказа с 9 августа в некоторых странах по цене 80 долларов. Или же вы можете попытать счастья, приобретя его в выбранных розничных магазинах по всему миру с 6 сентября, в день запуска игры Astro Bot.

Смотрите абсолютно милый презентационный ролик контроллера: видео