Новый остров и Дуэйн Джонсон в роли спасителя: все о старте новой главы в Fortnite

В видеоигре Fortnite началась третья глава под названием "Переворот". Вместе с ее стартом игра "переехала" на игровой движок Unreal Engine 5, а также в ней появилось немало нововведений.

В эти выходные в видеоигре Fortnite прошло масштабное внутриигровое событие с названием "Финал". А сразу же после его завершения состоялся запуск третьей главы, которая привнесла в игру немало разнообразных нововведений.

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Стоит начать с того, что в рамках этого события геймеры сошлись с силами Королевы Кубов. Самостоятельно справиться с ее войсками они не смогли, а вообще игроки были очень близки к провалу. Но в решающий момент на помощь им пришел Основатель, которого во вселенной Fortnite играет известный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон.

Он спас протагониста, а затем они вместе перевернули оригинальный остров. Главные герои сделали это для того, чтобы остановить инопланетное вторжение. В конце этого события геймеров накрыло огромное цунами, а серверы видеоигры отправились на техническое обслуживание перед запуском третьей главы.

Запись этого масштабного внутриигрового события: видео

Сразу же после завершения этого события разработчики подробнее рассказали о нововведениях, которые появились в Fortnite. Итак, сначала стоит отметить, что новая глава называется "Переворот", а вместе с ее стартом в игре действительно появилось немало изменений. Наверное, самым главным нововведением стал "переезд" Fortnite на игровой движок Unreal Engine 5. Благодаря этому в игре будет улучшенная графическая составляющая, обновленная система разрушений и природные катаклизмы (торнадо и штормы).

Обзорный трейлер новой главы: видео

В видеоигре уже появилась и новая карта с гигантским зимним биомом. Из интересных локаций можно отметить огромную статую Основателя, трассу для гонок и здание газеты "The Daily Bugle". Также авторы добавили, что весной снег растает, а потому на острове появятся какие-то новые места.

Новая карта / Фото с твиттера Fortnite News

Из интересных нововведений также стоит отметить: семь новых вариантов вооружения, механику скольжения, возможность перемещаться с помощью паутины и кемпинг. Последний можно будет размещать в любом месте, а нужен он для того, чтобы лечиться и прятать предметы, которые потом можно будет забрать в одном из следующих матчей.

Понятно, что со стартом этой главы в видеоигре Fortnite также появился и новый боевой пропуск. Из интересных новых скинов стоит отметить Человека-Паука и Основателя. А с полным списком всех нововведений можно ознакомиться по этой ссылке.

Трейлер нового боевого пропуска: видео