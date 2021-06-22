Новый рекорд продаж: китайские коллекционеры заплатили почти 800 тысяч долларов за скины с CS:GO

Китайские коллекционеры приобрели пару скинов с CS:GO за сумму в почти 800 тысяч долларов. Их мишенью стали уникальные экземпляры с редкими наклейками.

Мы уже неоднократно рассказывали о различных рекордных продажах скинов с Counter-Strike: Global Offensive. Последний такой коллекционер выложил более 100 тысяч долларов за уникальный экземпляр M4A4 Howl. Правда, эти китайские поклонники CS:GO превзошли всех в этом вопросе.

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Стоит начать с того, что этой информацией поделился известный аналитик никнеймом ohnePixel. В своем твиттере он рассказал о китайских коллекционерах, которые приобрели себе пару скинов с CS:GO за 775 тысяч долларов (более 20 миллионов гривен). Стоит отметить, что это новый рекорд продаж для скинов с этой видеоигры. Своеобразной мишенью этих китайских коллекционеров стали два следующих экземпляры: StatTrak AK-47 Case Hardened и Souvenir AWP Dragon Lore.

Скин на штурмовую винтовку AK-47 такой ценный из-за своего особого паттерна (661). У этого экземпляра он очень редкий, поэтому скин и стоит на рынке настолько дорого. Также есть и классический для таких эксклюзивов набор наклеек. Предыдущий владелец наклеил сразу четыре голографические наклейки с эмблемой киберспортивной команды Titan с турнира EMS One Katowice 2014. Понятно, что и они очень редки, а один такой экземпляр сейчас стоит 16 тысяч долларов (более 400 тысяч гривен).

А вот снайперская винтовка AWP ценна из-за своего статуса сувенирного оружия. Дело в том, что такие скины можно было получить только из специальных кейсов, которые выпадали за просмотр матчей на карте Cobblestone. Правда, в один момент компания Valve убрала эту карту из активного маппула, поэтому цена на подобные экземпляры значительно возросла. Также стоит добавить, что и на это оружие предыдущий владелец наклеил четыре вышеупомянутые наклейки.

Вид скинов, за которые заплатили 775 тысяч долларов / Фото твиттер ohnePixel