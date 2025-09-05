Легендарная Subway Surfers получила соревновательный режим и кроссовер с Brawl Stars
- Subway Surfers получил новый соревновательный режим Showdown, где шесть игроков соревнуются в стилизованных трассах Brawl Stars.
- Коллаборация позволяет временно играть за персонажей Brawl Stars с уникальными способностями, а событие продлится до 5 октября.
- В Brawl Stars появился режим Subway Run, где 10 игроков соревнуются, пробегая через контрольные точки.
Популярный мобильный ранер Subway Surfers впервые за 13 лет существования получил полноценный соревновательный режим. Нововведение под названием Showdown является частью масштабной коллаборации с другим хитом Brawl Stars. В рамках события обе игры получат временные режимы, а игроки смогут воспользоваться уникальными способностями.
Разработчики из SYBO добавили в Subway Surfers первый в истории игры соревновательный режим Showdown. В нем шесть игроков одновременно соревнуются на фирменных железнодорожных путях, которые теперь оформлены в стилистике Brawl Stars. Цель – первым добраться до финиша, собирая ускорения и избегая препятствий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт игры.
Как работает новый режим и что он добавляет в игру?
В режиме Rival Races игроки соревнуются не с реальными оппонентами в реальном времени, а с асинхронным соперником.
Главной особенностью режима являются специальные усиления, которые позволяют игрокам временно превращаться в одного из шести персонажей Brawl Stars: Динамайку, Пайпер, Эль Примо, Макса, Поко или Спайка. Каждый из них имеет уникальные способности, дающие преимущество в гонке.
Коллаборация работает в обе стороны: в Brawl Stars также появился свой первый гоночный режим под названием Subway Run. В нем 10 игроков соревнуются, пробегая через контрольные точки до финиша. Уничтожение соперников предоставляет временное ускорение.
Новые герои и доски Subway Surfers
По словам Селии Циммерманн, руководительницы отдела взаимодействия с игроками в SYBO, сообщество просила о соревновательном режиме в течение последних 13 лет.
Компания рада воплотить эту идею в жизнь и впервые интегрировать элементы многопользовательской игры в Subway Surfers,
– рассказала Селия ESports Insider.
Событие продлится до 5 октября. Однако есть предположение, что соревновательный режим может вернуться на постоянной основе, что потенциально откроет для Subway Surfers путь к собственной киберспортивной сцене. Подобное уже происходило с другими играми: например, Pokémon GO после запуска PvP-битв в 2018 году провела первый чемпионат в 2022-м.