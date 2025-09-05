Популярный мобильный ранер Subway Surfers впервые за 13 лет существования получил полноценный соревновательный режим. Нововведение под названием Showdown является частью масштабной коллаборации с другим хитом Brawl Stars. В рамках события обе игры получат временные режимы, а игроки смогут воспользоваться уникальными способностями.

Разработчики из SYBO добавили в Subway Surfers первый в истории игры соревновательный режим Showdown. В нем шесть игроков одновременно соревнуются на фирменных железнодорожных путях, которые теперь оформлены в стилистике Brawl Stars. Цель – первым добраться до финиша, собирая ускорения и избегая препятствий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт игры.

Как работает новый режим и что он добавляет в игру?

В режиме Rival Races игроки соревнуются не с реальными оппонентами в реальном времени, а с асинхронным соперником.

Главной особенностью режима являются специальные усиления, которые позволяют игрокам временно превращаться в одного из шести персонажей Brawl Stars: Динамайку, Пайпер, Эль Примо, Макса, Поко или Спайка. Каждый из них имеет уникальные способности, дающие преимущество в гонке.

Коллаборация работает в обе стороны: в Brawl Stars также появился свой первый гоночный режим под названием Subway Run. В нем 10 игроков соревнуются, пробегая через контрольные точки до финиша. Уничтожение соперников предоставляет временное ускорение.

Новые герои и доски Subway Surfers

По словам Селии Циммерманн, руководительницы отдела взаимодействия с игроками в SYBO, сообщество просила о соревновательном режиме в течение последних 13 лет.

Компания рада воплотить эту идею в жизнь и впервые интегрировать элементы многопользовательской игры в Subway Surfers,

– рассказала Селия ESports Insider.

Событие продлится до 5 октября. Однако есть предположение, что соревновательный режим может вернуться на постоянной основе, что потенциально откроет для Subway Surfers путь к собственной киберспортивной сцене. Подобное уже происходило с другими играми: например, Pokémon GO после запуска PvP-битв в 2018 году провела первый чемпионат в 2022-м.