Разработчики из SYBO добавили в Subway Surfers первый в истории игры соревновательный режим Showdown. В нем шесть игроков одновременно соревнуются на фирменных железнодорожных путях, которые теперь оформлены в стилистике Brawl Stars. Цель – первым добраться до финиша, собирая ускорения и избегая препятствий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт игры.
Как работает новый режим и что он добавляет в игру?
В режиме Rival Races игроки соревнуются не с реальными оппонентами в реальном времени, а с асинхронным соперником.
Главной особенностью режима являются специальные усиления, которые позволяют игрокам временно превращаться в одного из шести персонажей Brawl Stars: Динамайку, Пайпер, Эль Примо, Макса, Поко или Спайка. Каждый из них имеет уникальные способности, дающие преимущество в гонке.
Коллаборация работает в обе стороны: в Brawl Stars также появился свой первый гоночный режим под названием Subway Run. В нем 10 игроков соревнуются, пробегая через контрольные точки до финиша. Уничтожение соперников предоставляет временное ускорение.
Новые герои и доски Subway Surfers
По словам Селии Циммерманн, руководительницы отдела взаимодействия с игроками в SYBO, сообщество просила о соревновательном режиме в течение последних 13 лет.
Компания рада воплотить эту идею в жизнь и впервые интегрировать элементы многопользовательской игры в Subway Surfers,
– рассказала Селия ESports Insider.
Событие продлится до 5 октября. Однако есть предположение, что соревновательный режим может вернуться на постоянной основе, что потенциально откроет для Subway Surfers путь к собственной киберспортивной сцене. Подобное уже происходило с другими играми: например, Pokémon GO после запуска PvP-битв в 2018 году провела первый чемпионат в 2022-м.