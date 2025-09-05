Розробники з SYBO додали в Subway Surfers перший в історії гри змагальний режим Showdown. У ньому шість гравців одночасно змагаються на фірмових залізничних коліях, які тепер оформлені в стилістиці Brawl Stars. Мета – першим дістатися фінішу, збираючи прискорення та уникаючи перешкод, розповідає 24 Канал з посиланням на сайт гри.

Як працює новий режим і що він додає у гру?

У режимі Rival Races гравці змагаються не з реальними опонентами в реальному часі, а з асинхронним суперником.

Головною особливістю режиму є спеціальні посилення, які дозволяють гравцям тимчасово перетворюватися на одного з шести персонажів Brawl Stars: Динамайка, Пайпер, Ель Прімо, Макса, Поко або Спайка. Кожен з них має унікальні здібності, що дають перевагу в гонці.

Колаборація працює в обидва боки: у Brawl Stars також з'явився свій перший гоночний режим під назвою Subway Run. У ньому 10 гравців змагаються, пробігаючи через контрольні точки до фінішу. Знищення суперників надає тимчасове прискорення.

Нові герої та дошки Subway Surfers

За словами Селії Ціммерманн, керівниці відділу взаємодії з гравцями в SYBO, спільнота просила про змагальний режим протягом останніх 13 років.

Компанія рада втілити цю ідею в життя та вперше інтегрувати елементи багатокористувацької гри в Subway Surfers,

– розповіла Селія ESports Insider.

Подія триватиме до 5 жовтня. Однак є припущення, що змагальний режим може повернутися на постійній основі, що потенційно відкриє для Subway Surfers шлях до власної кіберспортивної сцени. Подібне вже відбувалося з іншими іграми: наприклад, Pokémon GO після запуску PvP-битв у 2018 році провела перший чемпіонат у 2022-му.