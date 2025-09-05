Легендарна Subway Surfers отримала змагальний режим і кросовер з Brawl Stars
- Subway Surfers отримав новий змагальний режим Showdown, де шість гравців змагаються в стилізованих трасах Brawl Stars.
- Колаборація дозволяє тимчасово грати за персонажів Brawl Stars з унікальними здібностями, а подія триватиме до 5 жовтня.
- У Brawl Stars з'явився режим Subway Run, де 10 гравців змагаються, пробігаючи через контрольні точки.
Популярний мобільний ранер Subway Surfers вперше за 13 років існування отримав повноцінний змагальний режим. Нововведення під назвою Showdown є частиною масштабної колаборації з іншим хітом – Brawl Stars. У рамках події обидві гри отримають тимчасові режими, а гравці зможуть скористатися унікальними здібностями.
Розробники з SYBO додали в Subway Surfers перший в історії гри змагальний режим Showdown. У ньому шість гравців одночасно змагаються на фірмових залізничних коліях, які тепер оформлені в стилістиці Brawl Stars. Мета – першим дістатися фінішу, збираючи прискорення та уникаючи перешкод, розповідає 24 Канал з посиланням на сайт гри.
Як працює новий режим і що він додає у гру?
У режимі Rival Races гравці змагаються не з реальними опонентами в реальному часі, а з асинхронним суперником.
Головною особливістю режиму є спеціальні посилення, які дозволяють гравцям тимчасово перетворюватися на одного з шести персонажів Brawl Stars: Динамайка, Пайпер, Ель Прімо, Макса, Поко або Спайка. Кожен з них має унікальні здібності, що дають перевагу в гонці.
Колаборація працює в обидва боки: у Brawl Stars також з'явився свій перший гоночний режим під назвою Subway Run. У ньому 10 гравців змагаються, пробігаючи через контрольні точки до фінішу. Знищення суперників надає тимчасове прискорення.
Нові герої та дошки Subway Surfers
За словами Селії Ціммерманн, керівниці відділу взаємодії з гравцями в SYBO, спільнота просила про змагальний режим протягом останніх 13 років.
Компанія рада втілити цю ідею в життя та вперше інтегрувати елементи багатокористувацької гри в Subway Surfers,
– розповіла Селія ESports Insider.
Подія триватиме до 5 жовтня. Однак є припущення, що змагальний режим може повернутися на постійній основі, що потенційно відкриє для Subway Surfers шлях до власної кіберспортивної сцени. Подібне вже відбувалося з іншими іграми: наприклад, Pokémon GO після запуску PvP-битв у 2018 році провела перший чемпіонат у 2022-му.