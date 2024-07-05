Фейковый трейлер GTA 6 стал вирусным в соцсетях и обманул миллионы геймеров – зрелищное видео

В сети появилось удивительное видео, которое пытались выдать за новый трейлер долгожданной GTA 6. Ролик оказался настолько качественным, что на ложь повелось немало геймеров.

В ожидании любых свежих новостей о Grand Theft Auto 6 геймеры легко поддаются на разного рода манипуляции и фейки, особенно если те сделаны настолько качественно как недавний видеоролик.

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Последний "трейлер" посмотрело почти 3 миллиона человек

3 июля в соцсети X появился пост от аккаунта Lil Rico, где был видеоролик, подписанный словами "новый трейлер GTA 6".

Видео быстро стало вирусным и огромное количество геймеров решило, что оно настоящее и, вероятно, было получено в результате очередного взлома данных Rockstar.

Фейковый трейлер GTA 6 – смотреть видео

"Трейлер" может похвастаться удивительным визуалом и имеет закадровую озвучку от обоих героев будущей игры – Джейсона и Люсии. Однако несмотря на весь свой лоск, видео – полнейший фейк, к тому же смонтированный по большей части из других фанатских "трейлеров" долгожданной игры.

Лишним подтверждением этому стало то, что в конце ролика используется фанатский логотип GTA 6, а не официальный, который уже был представлен в настоящем дебютном видео GTA 6 в 2023 году.