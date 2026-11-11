Грандиозный финал 13-летнего ожидания – GTA 6 получила еще один ролик перед премьерой

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Новое видео демонстрирует открытый мир штата Леонида и жизнь его жителей, сообщает 24 Канал.

Свежие кадры штата Леонида

В новом ролике разработчики уделили основное внимание второстепенным персонажам, фрагментам сюжетных миссий и исследованию масштабных локаций. Также зрителям показали яркие кадры из ночного клуба Vice City, где танцуют главные герои.

Интересно, что сами они на этот раз как будто отошли на второй план, уступив место демонстрации общей атмосферы игры.

Трейлер игры: смотрите видео

Премьера GTA 6 состоится уже 19 ноября 2026 года – более чем через 13 лет после выхода предыдущей части.

Несмотря на то, что разработчики планировали запустить предзагрузку только 12 ноября, они перенесли дату на несколько дней раньше. Владельцы цифровых версий на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже могут установить игру на свои устройства.

Для этого потребуется освободить до 212 гигабайт свободного места на накопителе.

На всех консолях игра будет работать с частотой 30 кадров в секунду, а пользователи Xbox One смогут запустить ее через облачный сервис Xbox Cloud Gaming.

Кроме того, компании Rockstar Games и PlayStation подготовили масштабное офлайн-шоу под названием GTA 6: The Festival в Майами, штате Флорида, чтобы буквально оживить виртуальный город в реальной жизни.