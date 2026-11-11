Грандіозний фінал 13-річного очікування – GTA 6 отримала ще один ролик перед прем'єрою

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Нове відео демонструє відкритий світ штату Леоніда та життя його мешканців, повідомляє 24 Канал.

Свіжі кадри штату Леоніда

У свіжому ролику розробники приділили основну увагу другорядним персонажам, фрагментам сюжетних місій та дослідженню масштабних локацій. Також глядачам показали яскраві кадри з нічного клубу Vice City, де танцюють головні герої.

Цікаво, що самі вони цього разу ніби відійшли на другий план, поступившись місцем демонстрації загальної атмосфери гри.

Трейлер гри: дивіться відео

Прем'єра GTA 6 відбудеться вже 19 листопада 2026 року – більш ніж через 13 років після виходу попередньої частини.

Попри те, що розробники планували запустити передзавантаження лише 12 листопада, вони змістили дату на кілька днів раніше. Власники цифрових версій на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S вже можуть встановити гру на свої пристрої.

Для цього знадобиться звільнити до 212 гігабайтів місця на накопичувачі.

На всіх консолях гра працюватиме із частотою 30 кадрів на секунду, а користувачі Xbox One зможуть запустити її через хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming.

Крім того, компанії Rockstar Games та PlayStation підготували масштабне офлайн-шоу під назвою GTA 6: The Festival у Маямі, штаті Флорида, щоб буквально оживити віртуальне місто в реальному житті.