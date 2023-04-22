Будущий амбициозный хоррор с видом от первого лица в стиле съемки на нательную камеру получил новый трейлер игрового процесса.

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Вслед за гиперреалистичным роликом шутера Unrecord, сеть всколыхнул трейлер инди-хоррора Paranormal Tales

Проект впервые был анонсирован в прошлом году как ужастик в стиле "найденной пленки", создаваемый на движке Unreal Engine 5.

Еще тогда стало известно, что основным источником вдохновения разработчики считают контроверсионную PT от Хидео Кодзимы, однако использование ракурса "бодикамеры" помогло проекту создать собственную уникальную идентичность, что отличает его среди представителей жанра.

Жуткий трейлер игры: видео

По сюжету игрокам будет поручено пережить несколько "ужасных историй", в одной из которых, например, придется искать свою потерянную собаку в темном жутком лесу. Там игроков будет ждать заброшенный дом, одержимый привидением, а с момента открытия его дверей градус ужаса и странности будет только расти.

Судя по трейлеру, Paranormal Tales использует мощность Unreal Engine 5 на полную, чтобы создать почти фотореалистичный опыт, от которого кровь будет застывать в жилах геймеров.

Хотя ролик наделал ажиотажа, поклонникам хорроров придется подождать, ведь дата выпуска игры пока неизвестна, хотя разработчики надеются выпустить проект до конца текущего года.