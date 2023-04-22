Майбутній амбітний горор з видом від першої особи у стилі фільмування на натільну камеру, отримав новий трейлер ігрового процесу.

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Услід за гіперреалістичним роликом шутера Unrecord, мережу сколихнув трейлер інді-горору Paranormal Tales.

Проєкт вперше було анонсовано торік як жахастик у стилі "знайденої плівки", створюваний на рушії Unreal Engine 5.

Ще тоді стало відомо, що за основне джерело натхнення розробники мають контроверсійну PT від Хідео Кодзіми, однак використання ракурсу "бодікамери" допомогло проєкту створити власну унікальну ідентичність, що вирізняє його серед представників жанру.

Моторошний трейлер гри: відео

За сюжетом гравцям буде доручено пережити кілька "жахливих історій", в одній з яких, наприклад, доведеться шукати свою загублену собаку в темному моторошному лісі. Там гравців чекатиме покинутий будинок, одержимий привидом, а з моменту відкриття його дверей градус жаху і дивацтва лише зростатиме.

Судячи з трейлера, Paranormal Tales використовує потужність Unreal Engine 5 на повну, щоб створити майже фотореалістичний досвід від якого кров застигатиме у жилах геймерів.

Хоча ролик наробив ажіотажу, шанувальникам горорів доведеться зачекати, адже дата випуску гри наразі невідома, хоча розробники сподіваються випустити проєкт до кінця поточного року.