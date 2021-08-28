Новый взгляд на жанр: Limbic Entertainment представила симулятор парка развлечений Park Beyond

Студия Limbic Entertainment представила свою новую видеоигру Park Beyond. Разработчики показали дебютный трейлер, а также рассказали немало интересного об этом проекте.

Издательство Bandai Namco Entertainment и студия-разработчик Limbic Entertainment (Tropico 6 и серия Might & Magic) во время выставки gamescom 2021 представили свою новую игру с названием Park Beyond. Релиз этого проекта запланирован на 2022 год, а выйдет он на РС, PlayStation 5 и Xbox Series.

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Park Beyond – это симулятор современного парка развлечений, в котором можно будет реализовать даже самый фантастический замысел. Дело в том, что разработчики планируют объединить традиционные механики, которые характерны для игр этого жанра, и различные невозможные или фантастические элементы. Например, в видеоигре можно будет создать огромное колесо обозрения, состоящее из нескольких небольших, или запускать в воздух вагонетки с американских горок.

Дебютный трейлер видеоигры Park Beyond: видео

Разработчики отметили, что в игре можно будет создать немало таких безумных аттракционов (тысячи различных комбинаций). По их мнению, это будет совершенно новый взгляд на этот жанр. Правда, характерных элементов все равно будет немало, а в целом игроки еще будут: контролировать финансы, управлять персоналом, украшать парк, строить различные здания, а также следить за желаниями посетителей.

Уже известно, что в видеоигре будет классический режим "песочницы", а также полноценная сюжетная компания, в которой появится немало колоритных помощников и соперников. Также разработчики отметили, что все эти сумасшедшие аттракционы будут безопасными для посетителей. То есть можно предположить, что определенные ограничения в строительстве все же будут.

Процесс создания фантастических американских горок в Park Beyond: видео