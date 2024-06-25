В Fortnite появится самый известный пират в истории – первый взгляд на новый скин

Игроки Fortnite должны с нетерпением ожидать 19 июля, ведь именно в этот день в игре появится скин, вероятно, самого известного пирата в истории.

Из-за ошибки разработчиков Fortnite в игре существенно раньше стартовал появился пропуск Cursed Sails, который открыл перед поклонниками скин известного пирата Джека... Извиняемся, капитана Джека Спарроу.

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Тысяча V-bucks и бутылка рома, Джек Спарроу уже в Fortnite

Поняв ошибку, Epic Games быстро убрали весь преждевременный контент из игры, но ряд геймеров все же смогли приобрести пропуск Fortnite Cursed Sails и получили доступ к новому персонажу.

Хотя дальнейший прогресс сезоном был заморожен, разработчики оставили этим игрокам скин Спарроу и сообщили, что официальный выход контента состоится 19 июля.

Джек в Fortnite / изображение Epic Games

Примечательно, что "обычный" Джек Спарроу – это лишь один из скинов "Пиратов Карибского моря", который можно будет получить в популярной королевской битве.

Кроме него, в Fortnite также появятся:

Образ Джека-мертвеца из концовки фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины";

Элизабет Свонн;

капитан Гектор Барбосса;

ужасный Дэви Джонс из Летучего голландца.

Кроме тематических скинов, геймеры смогут открыть различные предметы, наклейки, эмблемы и тому подобное.

Поэтому, поклонникам Fortnite и пиратской тематики следует обозначить 19 июля красным в своем календаре.