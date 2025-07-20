GTA 6 будет работать лучше всего на PS5 Pro – новые слухи обещают уникальную производительность

В сети появилась информация о том, что PlayStation 5 Pro станет идеальной игровой платформой для долгожданной GTA 6 и подарит производительность, которую никто не ожидал.

Релиз Grand Theft Auto 6 неустанно приближается и, если верить слухам, то желающим окунуться в новое приключение Rockstar геймерам следует серьезно задуматься о покупке PS5 Pro, сообщает 24 Канал со ссылкой на Detective Seeds в соцсети X.

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PS5 Pro "потянет" GTA 6 в 60 FPS?

Согласно информации инсайдера под ником Detective Seeds, которой тот поделился у себя в X, на самой свежей консоли от Sony Grand Theft Auto 6 будет работать со скоростью в 60 кадров в секунду.

По его словам, игра уже достигает показателя в 60 FPS на различных графических настройках, а инженеры PlayStation помогают Rockstar оптимизировать проект перед релизом.

Это сотрудничество обусловлено маркетинговым соглашением между компаниями, которое помимо прочего выльется в уникальные "наборы" PS5 & GTA 6, как это было когда консоль получила эксклюзивный дизайн, посвященный игре Ghost of Yotei.

Следует отметить, что Detective Seeds не может похвастаться длинным послужным списком надежных "инсайдов", а эту информацию он якобы получил от "инженера PlayStation, который несколько раз в прошлом предоставлял очень точную и проверенную информацию".

Поэтому, все сказанное нужно воспринимать с определенной долей скептицизма, особенно учитывая то, что ранее сообщалось, якобы огромный мир GTA 6 будет слишком сильно нагружать процессор консоли Sony, что сделает 60 FPS невозможными даже на мощной PS5 Pro.

Вместе с тем, до релиза GTA 6, который намечен на 26 мая 2026 года, еще куча времени, так что оптимизация игры может действительно выйти на новый уровень.