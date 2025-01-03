В январе NVIDIA добавит 14 новых игр к GeForce NOW

Сервис NVIDIA GeForce NOW в январе добавит 14 новых игр, некоторые из которых вы сможете попробовать уже на этой неделе. Хотя новых AAA игр пока не ожидается, среди известных игр, которые будут добавлены, есть Sniper Elite: Resistance, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Orcs Must Die! Deathtrap, Space Engineers 2 и даже Hyper Light Breaker.

Что такое GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW - это облачный игровой сервис, который позволяет играть в современные видеоигры с самыми высокими настройками даже на слабых компьютерах, ноутбуках, телевизорах, планшетах и смартфонах. С этим сервисом вам не нужно мощное железо и дорогие видеокарты, ведь все запускается на удаленных серверах компании, а вы получаете лишь трансляцию картинки на свой экран. Вам остается только подключить быстрый интернет и наслаждаться графикой на ультрауровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на NeoWin.

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Сервис подключается к вашим учетным записям в магазинах игр, таких как Steam или Epic Games, анализируя библиотеку игр, которые вы уже имеете. То есть вам не нужно покупать заново игры в сервисе NVIDIA. Но стоит отметить, что сейчас в коллекции есть далеко не все игры. Например, там нет Hogwarts Legacy.

GeForce NOW предлагает различные уровни подписки. На бесплатном уровне вы будете иметь всего час игры, после чего придется перезайти. Проблема в том, что здесь вы имеете низкую приоритетность, а потому прежде чем игра запустится, вам придется подождать очереди, которая иногда может состоять из сотен людей. Платные подписки, которых есть две дают лучшую приоритетность, более высокое разрешение, более длинное время одного смысла и другие преимущества.

Какие игры появятся в GeForce NOW

NVIDIA начинает год со списком новых игр, которые начнут добавлять в ближайшее время, но постепенно. Первая неделя содержит только две игры, но стоит отметить, что компания имеет привычку делать сюрпризы, добавляя проекты, о которых не объявляла.

Вот две игры, которые будут добавлены уже на этой неделе:

Mirthwood (Steam).

Slime Rancher 2 (Steam).

Тем временем в течение оставшейся части января добавят эти 12 игр:

Builders of Egypt (новый релиз в Steam 8 января).

Hyper Light Breaker (новый релиз в Steam 14 января).

Jötunnslayer: Hordes of Hel (релиз в Steam с 21 января).

Eternal Strands (релиз в Steam с 27 января).

Space Engineers 2 (релиз в Steam с 27 января).

Orcs Must Die! Deathtrap (новый релиз в Steam, 28 января).

Heart of the Machine (новый релиз в Steam, 31 января).

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (новый релиз в Steam, 31 января).

Drova - Forsaken Kin (Steam).

Pax Dei (Steam).

Sniper Elite: Resistance (новый релиз на Xbox, доступен в PC Game Pass, 30 января).

Voidwrought (Steam).

Как можно увидеть, крупных AAA-проектов не предвидится. Однако и без того есть несколько интересных, которые достойны внимания.