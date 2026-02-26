Nvidia выпустила и срочно отозвала новый драйвер для видеокарт – в чем проблема

Компания Nvidia представила драйвер GeForce Game Ready 595.59 WHQL, разработанный для поддержки Resident Evil Requiem и Marathon. Однако почти сразу после выхода программное обеспечение пришлось отозвать из-за серьезных технических неисправностей, влияющих на железо.

Пользователям, которые успели обновиться, Nvidia настойчиво советует вернуться к предыдущей стабильной версии из-за риска для видеокарт.

Какие улучшения обещал новый драйвер и что привело к его экстренному отзыву?

Новое программное обеспечение GeForce Game Ready 595.59 WHQL должно было гарантировать оптимальную работу Resident Evil Requiem с поддержкой технологии DLSS 4, а также Marathon, для которой заявлено DLSS Super Resolution и Nvidia Reflex.

Кроме игровых оптимизаций, пакет обновлений добавил поддержку CUDA 13.2. Разработчики также отчитывались об исправлении ошибок в популярных играх:

на видеокартах серии RTX 50 устранили появление черной полосы в The Ascent и зеленых артефактов в Total War: Three Kingdoms .

и зеленых артефактов в . Были исправлены вылеты в Final Fantasy XII после обновления, искажения картинки в Call of Duty: Modern Warfare и существенное падение производительности в Quantum Break .

после обновления, искажения картинки в и существенное падение производительности в . Для профессиональных пользователей исправили сбой при декодировании AV1-видео в программе Blackmagic Design.

Несмотря на внушительный список исправлений, Nvidia официально отозвала этот драйвер лишь через несколько часов после релиза.

Причиной стали критические ошибки, которые приводили к сбоям в работе вентиляторов видеокарт и некорректного функционирования систем мониторинга.

Сейчас компания проводит внутреннюю проверку инцидента. Дополнительно производитель напоминает, что для стабильной работы в играх с фиксированной частотой кадров может понадобиться отключение технологии G-Sync, поскольку она не всегда приносит преимущества в таких условиях.

Драйверы прежде всего должны были подготовить видеокарты к двум ожидаемым новинкам, поэтому геймеры останутся разочарованными, пока Nvidia не исправит проблемы. Однако этого, вероятно, не придется ждать долго.

Каких новинок ждут геймеры?

Главной игрой ближайших нескольких дней однозначно будет Resident Evil Requiem – новая часть культовой серии survival-horror от Capcom, которая сочетает элементы классических частей с современными механиками.

Глобальный релиз запланирован на 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows и Nintendo Switch 2, причем в некоторых регионах доступ может открыться уже ночью 26 февраля по местному времени.

Геймеры могут предварительно загружать игру накануне, а точное время разблокировки зависит от платформы и часовой зоны.

Другая довольно ожидаемая новинка Marathon от Sony. Это новый мультиплеерный эвакуационный шутер, который разрабатывала легендарная студия Bungie. После нескольких тестовых событий и открытого бета-теста "Server Slam", полный релиз игры запланирован на 5 марта 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Игра сосредоточена на командных рейдах с высокими рисками и вознаграждениями, где игроки должны добывать ценные ресурсы и успешно эвакуироваться для сохранения добычи.