Nvidia научила видеокарты "дорисовывать" реальность: компания выпустила новую версию DLSS

Nvidia представила обновление DLSS 4.5, которое добавляет динамическую генерацию кадров и новый режим MFG 6X. Технологии уже доступны в бета-версии Nvidia App и обещают заметный рост производительности, но лишь для видеокарт серии GeForce RTX 50.

Об этом стало известно из релиза NVIDIA, где она поделилась деталями.

Как работает новая генерация кадров и что она дает?

Компания Nvidia расширила возможности своей технологии масштабирования, представив сразу две ключевые функции – Dynamic Multi Frame Generation в составе DLSS 4.5 и новый режим Multi Frame Generation 6X.

Главное изменение – отказ от фиксированного множителя кадров. Если раньше генерация работала по заданному сценарию (например, 2X или 4X), то теперь система адаптируется в реальном времени. Она анализирует нагрузку на GPU и частоту обновления дисплея, после чего самостоятельно определяет, сколько дополнительных кадров нужно сгенерировать.

Это позволяет избежать ситуаций, когда система либо перегружает видеокарту, либо не использует ее потенциал на полную.

Новый режим MFG 6X пошел еще дальше. В нем графический процессор способен создавать до пяти дополнительных кадров на каждый "реальный" кадр. По данным Nvidia, переход с режима 4X на 6X может обеспечить прирост производительности до 35% в 4K-играх с трассировкой лучей – при условии использования видеокарт серии GeForce RTX 50.

Чтобы компенсировать потенциальный рост задержки, используется технология Nvidia Reflex, которая оптимизирует отклик системы и снижает инпут лаг.

Однако доступ к новым возможностям пока ограничен. Они работают только на видеокартах GeForce RTX 50-й серии и требуют установки драйвера GeForce Game Ready Driver версии 595.79 WHQL или более новой, объясняет VideoCardz. Активировать функции можно через бета-версию Nvidia App – для этого нужно включить экспериментальные опции и выбрать DLSS Override в графических настройках.

Важно, что Nvidia оставила и классический подход: динамический и фиксированный режимы генерации кадров теперь работают параллельно. Это означает, что пользователи могут либо довериться автоматической системе, или вручную выбрать нужный множитель, как и раньше.

Кроме этого, бета Nvidia App уже получила поддержку DLSS 4.5 Super Resolution для игр Arc Raiders и Marvel Rivals. В будущем список совместимых проектов расширится – заявлено еще около 20 игр, среди которых новые и уже выпущенные тайтлы, включая War Thunder и другие проекты различных жанров.