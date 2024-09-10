Они возвращаются: вы не поверите, кто в этом году может исполнить гимн на чемпионате по LOL

Абсолютно прекрасные слухи появились на днях в сети. Они пытаются предсказать, кто в этом году будет исполнять гимн на чемпионате мира по League of Legends.

Кто исполнит гимн

Одной из самых больших тем для обсуждения на каждом чемпионате мира по League of Legends является гимн, который будет сопровождать очередной турнир. Ежегодно обнародование гимна LoL Worlds является решающим моментом, и исторически некоторые из них становились чрезвычайно популярными, собирая сотни миллионов прослушиваний после релиза.

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В этом году ходят слухи, что за созданием гимна League of Legends Worlds будет стоять группа Linkin Park, и есть даже несколько подсказок, которые свидетельствуют, что это может быть правдой.

Прежде всего, несколько дней назад Linkin Park продемонстрировали грандиозную попытку серьезно вернуться на музыкальную сцену, представив новую вокалистку Эмили Армстронг и выпустив новую песню – The Emptiness Machine. Первый альбом после перезапуска группы будет называться From Zero, а в списке треков есть песня под названием Heavy is the Crown (можно перевести как "Тяжелой является корона"). Хотя это и выглядит чьей-то неподкрепленной фантазией, пользователи в сети восприняли это название как нечто, звучащее как песня, воспевающая чемпионов.

(можно перевести как "Тяжелой является корона"). Хотя это и выглядит чьей-то неподкрепленной фантазией, пользователи в сети восприняли это название как нечто, звучащее как песня, воспевающая чемпионов. Во-вторых, в комментарии к посту, который сообщил о возвращении группы, профиль LoL Esports оставил эмодзи с короной , что также отсылает нас к этой же песне.

, что также отсылает нас к этой же песне. И наконец было отмечено, что гастроли Linkin Park завершатся в Лондоне на O2 Arena 24 сентября. Именно там с конца октября до начала ноября будет проходить один из этапов чемпионата мира по League of Legends.

Гимн LoL Worlds уже выполняли такие исполнители и группы, как Lil Nas X, NewJeans, Imagine Dragons и Pvris, поэтому Linkin Park имеют правильный профиль, чтобы привлечь огромное внимание к турниру благодаря одному лишь треку.

League of Legends World Championship 2024 года пройдет с 25 сентября по 2 ноября в Германии, Франции и Великобритании. Участие примут 20 команд.

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