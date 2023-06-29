Энтузиаст создал бесплатную видеоигру о драке Марка Цукерберга и Илона Маска

Несмотря на все бравады, Илон Маск и Марк Цукерберг скорее всего никогда так и не сойдутся на ринге или в октагоне, однако это не помешало креативному разработчику воспроизвести такой сценарий в забавной видеоигре.

Недавно Илон Маск и Марк Цукерберг не на шутку поспорили в сети и даже договорились о поединке в клетке по правилам UFC. Однако вскоре, ребят, прямо как в детстве, развела мама Маска, отменив вероятный бой, сообщает 24 Канал.

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Однако куда она не сможет вмешаться, так это в драку виртуальную.

Дело в том, что основатель студии Blue Wizard и креативный директор Plants vs Zombies – Джейсон Капалка создал простенькую, но удивительно забавную браузерную видеоигру, доступную для всех желающих.

В ней игрокам предлагают выбрать бойца по вкусу и изрядно поколотить другого миллиардера.

Геймплей забавной новинки / Скриншот с zuckvmusk.com

Интересно, что "Zuck vs Musk" не сделана с нуля, ведь это модифицированная и уменьшенная версия уже существующего проекта Blue Wizard под названием WrestleBros.

Игровой процесс достаточно прост: вам просто нужно нажимать "пробел" приближаясь к оппоненту, однако по ходу матча также могут происходить всяческие забавные события.

Попробовать эту небольшую игрушку абсолютно бесплатно можно здесь.