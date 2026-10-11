4A Games готовится к громкому запуску – опубликованы цены и комплектации всех версий Metro 2039

Поклонники культовой постапокалиптической франшизы оказались в шаге от долгожданного события. Украинская студия 4A Games готовится открыть предзаказ на шутер Metro 2039 уже через несколько дней.

В сети появились эксклюзивные подробности о датах, ценах и комплектации игровых изданий будущего шутера, сообщает Dealabs.

Когда начнутся предзаказы и что войдет в физические версии

Официальные представители игры в социальной сети X объявили, что предзаказы начнутся в период с 12 по 18 октября 2026 года.

По данным авторитетных источников, оформление покупок начнется не позднее среды, 14 октября 2026 года, хотя наиболее вероятным днем называют вторник, 13 октября. Разработчики подготовили три физических комплектации для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.

По информации инсайдеров, игроки смогут выбрать один из нескольких вариантов:

Day One Edition включает базовую игру на диске для консолей и дополнительный цифровой контент для тех, кто оформит предзаказ.

включает базовую игру на диске для консолей и дополнительный цифровой контент для тех, кто оформит предзаказ. Deluxe Edition предлагает игру в стильном картонном боксе, металлический кейс Steelbook, печатный артбук в твердом переплете, цифровой саундтрек и доступ к будущему сюжетному дополнению.

предлагает игру в стильном картонном боксе, металлический кейс Steelbook, печатный артбук в твердом переплете, цифровой саундтрек и доступ к будущему сюжетному дополнению. Collector Edition станет настоящим украшением коллекции, ведь содержит полноразмерную детализированную реплику шлема бойца группировки "Спарта", созданную по официальной трехмерной модели из игры, а также все содержимое издания Deluxe.

Стоит учесть важную деталь для владельцев ПК: физические коробки для этой платформы не будут содержать диска, внутри покупатели найдут только код для загрузки.

Что касается стоимости, то Day One Edition обойдется геймерам в 69,99 евро. За расширенное издание Deluxe Edition покупателям придется отдать 109,99 евро. Самый дорогой коллекционный набор с настоящим шлемом оценили в 299,99 евро.

Трейлер игры: смотрите видео

Напомним, что события Metro 2039 развернутся вокруг нового главного героя – полностью озвученного Незнакомца, который спустя годы возвращается в московский метрополитен, чтобы победить тиранический режим Новорейха.

Официальный релиз игры запланирован на 4 февраля 2027 годаИгра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.