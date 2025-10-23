Обновление Counter-Strike 2 обвалило рынок скинов на 2 миллиарда долларов

Компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, которое содержит важные изменения как игрового процесса, так и экономики скинов. Главным событием стало расширение функционала Trade-Up Contract, позволяющее впервые официально получить ножи и перчатки, используя пять предметов Covert-качества. Это решение привело к мгновенному обвалу рынка, который потерял почти 2 миллиарда долларов.

Как новая система обмена повлияла на стоимость предметов в CS2?

Обновление от 22 октября 2025 года в корне изменило путь получения редких косметических предметов в CS2. Раньше ножи и перчатки можно было получить только из ящиков с крайне низким шансом (около 0,26%) или купить напрямую за высокую цену. Теперь игроки могут использовать пять предметов Covert-качества (самой высокой редкости скинов для оружия, обозначенной красным цветом) для гарантированного обмена на один нож или перчатки, пишет 24 Канал со ссылкой на Pley.gg.

Смотрите также Вложения лучше, чем биткоин – капитализация рынка скинов Counter-Strike 2 снова побила рекорд

Детали системы обмена:

5 обычных Covert-предметов можно обменять на один обычный нож или перчатки.

5 StatTrak Covert-предметов можно обменять на один нож StatTrak.

Полученный нож или перчатки происходят из коллекции одного из пяти обмениваемых предметов.

Это нововведение получило название "почти бесплатные ножи", поскольку средняя стоимость пяти Covert-скинов (около 10 – 15 долларов) значительно меньше рыночной стоимости ножей, которая начинается от 100 долларов.

Влияние на экономику скинов

Введение нового, более доступного пути к редким предметам вызвало самую большую ценовую турбулентность в истории CS-рынка. За примерно восемь часов после выхода патча рынок потерял почти 2 миллиарда долларов, пишет Игроки.

Падение цен на ножи и перчатки. Эти предметы, которые ранее были символом статуса, резко обесценились. Средняя стоимость ножей снизилась примерно на 50 – 60%, а на отдельные предметы падение было еще большим. Такие ножи, как Керамбит и Нож "Бабочка" в качестве "Только с завода", подверглись резкому снижению цен. Трейдеры начали массово распродавать дорогие активы из-за ожидания увеличения предложения в обращении.

Рост цен на Covert-предметы. Предметы Covert-качества, которые теперь служат сырьем для крафта, стали резко дорожать. Спрос на некоторые популярные "красные" скины вырос в несколько раз, а цены подскочили на 100 – 1000% в зависимости от предмета. Например, скин P250 качества "Проверено в полевых условиях" подскочил в цене примерно с 3 долларов до 36 долларов за одну ночь.



Падение цен на предметы / Фото Players

Сообщество игроков реагирует на изменения нестабильно, сочетая волнение и панику. Пользователи сообщают о потере десятков и сотен тысяч долларов из-за этого обновления, отметило издание Gameinside.

Аналитики считают, что Valve постепенно отходит от элементов азартных игр (гемблинга), и в будущем ножи могут перестать быть эксклюзивным предметом. На рынке ожидается краткосрочный хаос, после чего Valve может ограничить новую функцию.

Другие важные изменения

Помимо экономических изменений, обновление также содержало игровые коррективы:

Возвращение режима Retakes. Этот режим был снова добавлен как официальный игровой режим на сервера подбора игроков, поддерживая карты Defusal Group Alpha и Group Delta.

Исправлена логика взаимодействия Молотова и дыма, когда на карте активны несколько дымовых шариков.

Обновлены карты Golden, Palacio и Rooftop, а также оптимизирована производительность и исправлены ошибки отображения значков.

Чем особенный рынок скинов в Counter-Strike 2?

Напомним, в марте 2025 года рынок скинов Counter-Strike достиг рекордной стоимости в 4,28 миллиарда долларов США. Эта сумма выросла до 5,1 миллиарда долларов по состоянию на 1 июля, но уже 21 июля рынок потерял 615 миллионов долларов из-за новой системы защиты обменов от Valve.

Рынок скинов в Counter-Strike 2 является уникальным явлением в цифровой экономике, демонстрирующим значительный рост. Он показал устойчивость даже на фоне падения традиционных финансовых рынков. Например, когда 5 августа 2024 года Nasdaq 100 потерял 4.77%, а Bitcoin - более 10%, стоимость скинов CS2 снизилась всего на 1.19%. Инвестиции в скины CS2 показали впечатляющую годовую доходность в 41%, что значительно превышает показатели золота, Bitcoin и индекса S&P 500. Коэффициент Шарпа для скинов составляет 0.34, что свидетельствует о лучшей рентабельности на единицу риска по сравнению с другими активами. В то же время аналитики предостерегают, что такие инвестиции остаются рискованными из-за возможных колебаний цен и случаев мошенничества

Общий объем транзакций на рынке скинов Counter-Strike с 2019 года превысил 320 миллиардов долларов. Разработчик игры, компания Valve, в 2023 году заработала 1 миллиард только на продажах ключей для кейсов и комиссиях в Steam.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!