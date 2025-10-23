Оновлення Counter-Strike 2 обвалило ринок скінів на 2 мільярди доларів
- Оновлення Counter-Strike 2 дозволило гравцям обмінювати п'ять предметів Covert-якості на ножі або рукавички, що спричинило обвал ринку скінів на 2 мільярди доларів.
- Впровадження нового механізму обміну призвело до різкого падіння цін на ножі та рукавички, водночас ціни на Covert-предмети значно зросли.
Компанія Valve випустила оновлення для Counter-Strike 2, яке містить важливі зміни як для ігрового процесу, так і для економіки скінів. Головною подією стало розширення функціоналу Trade-Up Contract, що дозволяє гравцям уперше офіційно отримати ножі та рукавички, використовуючи п'ять предметів Covert-якості. Це рішення призвело до миттєвого обвалу ринку, який втратив майже 2 мільярди доларів.
Як нова система обміну вплинула на вартість предметів у CS2?
Оновлення від 22 жовтня 2025 року докорінно змінило шлях отримання рідкісних косметичних предметів у CS2. Раніше ножі та рукавички можна було отримати лише з ящиків із вкрай низьким шансом (близько 0,26%) або купити безпосередньо за високу ціну. Тепер гравці можуть використовувати п'ять предметів Covert-якості (найвищої рідкості скінів для зброї, позначеної червоним кольором) для гарантованого обміну на один ніж або рукавички, пише 24 Канал з посиланням на Pley.gg.
Дивіться також Вкладення краще, ніж біткойн – капіталізація ринку скінів Counter-Strike 2 знову побила рекорд
Деталі системи обміну:
- 5 звичайних Covert-предметів можна обміняти на один звичайний ніж або рукавички.
- 5 StatTrak Covert-предметів можна обміняти на один ніж StatTrak.
- Отриманий ніж чи рукавички походять з колекції одного з п'яти обмінюваних предметів.
Це нововведення отримало назву "майже безкоштовні ножі", оскільки середня вартість п'яти Covert-скінів (близько 10 – 15 доларів) значно менша за ринкову вартість ножів, яка починається від 100 доларів.
Вплив на економіку скінів
Запровадження нового, більш доступного шляху до рідкісних предметів спричинило найбільшу цінову турбулентність в історії CS-ринку. За приблизно вісім годин після виходу патча ринок втратив майже 2 мільярди доларів, пише Players.
- Падіння цін на ножі та рукавички. Ці предмети, які раніше були символом статусу, різко знецінилися. Середня вартість ножів знизилася приблизно на 50 – 60%, а на окремі предмети падіння було ще більшим. Такі ножі, як Керамбіт і Ніж "Метелик" у якості "Щойно з заводу", зазнали різкого зниження цін. Трейдери почали масово розпродавати дорогі активи через очікування збільшення пропозиції в обігу.
- Зростання цін на Covert-предмети. Предмети Covert-якості, які тепер слугують сировиною для крафту, стали різко дорожчати. Попит на деякі популярні "червоні" скіни зріс у кілька разів, а ціни підскочили на 100 – 1000% залежно від предмета. Наприклад, скін P250 якості "Перевірено в польових умовах" підскочив у ціні приблизно з 3 доларів до 36 доларів за одну ніч.
Падіння цін на предмети / Фото Players
Спільнота гравців реагує на зміни нестабільно, поєднуючи хвилювання і паніку. Користувачі повідомляють про втрату десятків і сотень тисяч доларів через це оновлення, зазначило видання Gameinside.
Аналітики вважають, що Valve поступово відходить від елементів азартних ігор (гемблінгу), і в майбутньому ножі можуть перестати бути ексклюзивним предметом. На ринку очікується короткостроковий хаос, після чого Valve може обмежити нову функцію.
Інші важливі зміни
Крім економічних змін, оновлення також містило ігрові корективи:
- Повернення режиму Retakes. Цей режим був знову доданий як офіційний ігровий режим на сервери підбору гравців, підтримуючи карти Defusal Group Alpha та Group Delta.
- Виправлено логіку взаємодії Молотова та диму, коли на карті активні кілька димових кульок.
- Оновлено карти Golden, Palacio та Rooftop, а також оптимізовано продуктивність та виправлено помилки відображення значків.
Чим особливий ринок скінів у Counter-Strike 2?
Нагадаємо, у березні 2025 року ринок скінів Counter-Strike досяг рекордної вартості в 4,28 мільярда доларів США. Ця сума зросла до 5,1 мільярда доларів станом на 1 липня, але вже 21 липня ринок втратив 615 мільйонів доларів через нову систему захисту обмінів від Valve.
Ринок скінів у Counter-Strike 2 є унікальним явищем у цифровій економіці, що демонструє значне зростання. Він показав стійкість навіть на тлі падіння традиційних фінансових ринків. Наприклад, коли 5 серпня 2024 року Nasdaq 100 втратив 4.77%, а Bitcoin — понад 10%, вартість скінів CS2 знизилася лише на 1.19%. Інвестиції в скіни CS2 показали вражаючу річну дохідність у 41%, що значно перевищує показники золота, Bitcoin та індексу S&P 500. Коефіцієнт Шарпа для скінів становить 0.34, що свідчить про кращу рентабельність на одиницю ризику порівняно з іншими активами. Водночас аналітики застерігають, що такі інвестиції залишаються ризикованими через можливі коливання цін та випадки шахрайства
Загальний обсяг транзакцій на ринку скінів Counter-Strike з 2019 року перевищив 320 мільярдів доларів. Розробник гри, компанія Valve, у 2023 році заробила 1 мільярд лише на продажах ключів для кейсів та комісіях у Steam.
