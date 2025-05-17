Последнее обновление Minecraft порадовало геймеров появлением рецепта создания удивительно полезного и необходимого предмета, сообщает 24 Канал.

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Запрягайте свиней и поехали

В 2010 году в Minecraft появились седла, которые позволяли игроку ездить верхом на свиньях. Со временем в игру добавили лошадей, а некоторые даже умудрились отмывать через Minecraft криптовалюту, но одна вещь годами оставалась неизменной.

Хотя это даже звучит странно, но в проекте, который полностью посвящен крафту, все это время невозможно было создать седло. Завладеть этим предметом игроки могли только во время исследований окружающего мира и его подземелий.

И вот, через 15 лет подобных "скитаний", геймеры наконец получили рецепт для крафта седла.

Он появился в игре вместе с последним обновлением, которое сейчас доступно для версий Java snapshot и Bedrock beta/preview.

Теперь вы можете просто создать седло, используя 3 куска кожи и 1 железный слиток. Хотите дать своему поросенку перерыв? Просто снимите седло, разрезав его. Оно отскочит, готово к хранению, установке на другое ездовое животное или бессмысленного ношения в инвентаре, пока вы не вспомните, что оно там есть,

– говорится в описании обновления.

Поэтому, игроков Minecraft ожидает настоящая революция, как только патч станет доступным на всех версиях проекта.