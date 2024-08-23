NAVI потеряли лидерство в мировом рейтинге CS2: кто обогнал и где теперь украинцы
Источник:HLTV
Natus Vincere выбыла с первого места в рейтинге команд на сервисе HLTV, главном ресурсе, освещающем турниры по Counter-Strike 2. Теперь ее место занимает команда, которая ранее была лишь третьей.
Какая ситуация теперь
Украинская команда опустилась в рейтинге по итогам IEM Cologne 2024. В гранд-финале турнира в Германии игроки уступили Team Vitality (1:3).
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Теперь на первом месте расположилась сама команда Vitality, которая поднялась сюда с четвертого места, которое она занимала в начале августа. В ее состав входят:
- apEX (Дэн Мадесклер) из Франции.
- ZywOo (Матье Эрбо) из Франции.
- flameZ (Шахар Шушан) из Израиля.
- Spinx (Лотан Гилади) из Израиля.
- mezii (Уильям Мерриман) из Израиля.
Natus Vincere спустились на второе место, а сразу за ними – G2, которая ранее была пятой. Четвертое место забрали MOUZ, которые до этого быть третьими. Закрывают пятерку россияне из Team Spirit.
NAVI возглавляли рейтинг HLTV с 22 июля. Украинская организация поднялась на первую строчку после победы на Esports World Cup 2024.
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