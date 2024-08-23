NAVI потеряли лидерство в мировом рейтинге CS2: кто обогнал и где теперь украинцы

Natus Vincere выбыла с первого места в рейтинге команд на сервисе HLTV, главном ресурсе, освещающем турниры по Counter-Strike 2. Теперь ее место занимает команда, которая ранее была лишь третьей.

Какая ситуация теперь

Украинская команда опустилась в рейтинге по итогам IEM Cologne 2024. В гранд-финале турнира в Германии игроки уступили Team Vitality (1:3).

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Теперь на первом месте расположилась сама команда Vitality, которая поднялась сюда с четвертого места, которое она занимала в начале августа. В ее состав входят:

apEX (Дэн Мадесклер) из Франции.

ZywOo (Матье Эрбо) из Франции.

flameZ (Шахар Шушан) из Израиля.

Spinx (Лотан Гилади) из Израиля.

mezii (Уильям Мерриман) из Израиля.

Natus Vincere спустились на второе место, а сразу за ними – G2, которая ранее была пятой. Четвертое место забрали MOUZ, которые до этого быть третьими. Закрывают пятерку россияне из Team Spirit.

NAVI возглавляли рейтинг HLTV с 22 июля. Украинская организация поднялась на первую строчку после победы на Esports World Cup 2024.

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