Обновление No Man's Sky добавляет в игру триллионы планет включая газовые гиганты

Игра No Man's Sky получила одно из крупнейших обновлений в своей истории – Worlds Part 2 (версия 5.5), которое значительно расширяет игровую вселенную. Обновление вышло 29 января и добавило новые звездные системы, улучшенные планеты, а также много других изменений в геймплей и графику.

В версии 5.5 разработчики из Hello Games добавили новый класс звезд – фиолетовые, а также миллиарды новых звездных систем и триллионы планет, сообщает 24 Канал. Впервые в игре появились газовые гиганты, которые в десять раз превышают размеры крупнейших миров No Man's Sky.

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Благодаря "эволюционному" алгоритму планеты стали разнообразнее – появились глубокие океаны, густые джунгли, руины древних цивилизаций и так далее.

Кроме этого, обновление добавляет новый сюжетный контент, возможность сортировки инвентаря, режим "заброшенной игры", миссии по рыбалке, новых существ и экспедицию "Титан" на одном из газовых гигантов.

Новое обновление No Man`s Sky – смотрите видео:

Графические и технические улучшения

Разработчики также обновили систему освещения (включая помещения), улучшили симуляцию воды, добавили отображение, волны и поведение жидкостей, ускорили загрузку, повысили совместимость игры с модами, добавили поддержку VRR на PS5 и многое другое.

Мы значительно превзошли то, что было возможным для нас в начале,

– отметил руководитель Hello Games Шон Мюррей в видео, посвященном обновлению Worlds Part 2.

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No Man's Sky вышла в 2016 году на PC (Steam, GOG) и PS4, а сейчас доступна также на PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и в сервисе Game Pass. В ноябре 2023 года, впервые за восемь лет, отзывы об игре в Steam стали "очень положительными".