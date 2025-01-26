Создатель Stardew Valley планирует выпустить обновление для игры через 50 лет

Легендарный разработчик инди-хита Stardew Valley Эрик Барон рассказал о будущих планах по поддержке игры, чем несказанно порадовал поклонников симулятора фермы.

ConcernedApe заработал себе имя в индустрии и миллионы долларов, создав, вероятно, лучшую инди-игру в истории и продолжает работать над ней вот уже 12 лет, информирует 24 Канал.

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Несмотря на такой долгий срок, Барон не собирается останавливаться и в недавнем разговоре с изданием NPR заверил, что еще и близко не закончил Stardew Valley.

При этом, разработчик также не хочет чтобы игра выглядела "переполненной" контентом.

В конце концов, я хочу, чтобы Stardew Valley была лучшей игрой. Поэтому если я почувствую, что игра начинает перегружаться содержанием до такой степени, что это вредит развлекательному фактору, я бы остановился на этом,

– сказал Эрик.

Сейчас Барон параллельно работает над следующим проектом – Haunted Chocolatier, но отмечает, что не забросит свою первую игру вероятно, никогда.

Трейлер Haunted Chocolatier – смотрите видео

Я думаю, что у меня всегда будет желание вернуться и, возможно, что-то добавить, возможно, даже через 50 лет я могу что-то добавить. Я думаю, было бы смешно выпустить обновление, когда мне было бы 90 лет – если я столько проживу. Будем надеяться,

– с юмором говорит Барон.

Так что, самые преданные фанаты Stardew Valley могут быть спокойны за будущее проекта, по крайней мере пока жив его создатель.