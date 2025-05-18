Обзор The Precinct: симулятор полицейского, которого мы так долго ждали

Видеоигры часто пытаются перенести нас в различные роли: от межгалактических героев до сельских фермеров, от преступников до спасителей мира. Но как часто нам дают возможность почувствовать себя настоящим копом? Патрулировать улицы, выписывать штрафы, ловить преступников и поддерживать порядок на запыленных кварталах города? Таких игр крайне немного, и почти ничего действительно атмосферного и уникального.

Но с The Precinct все иначе. Это именно тот симулятор полицейского, который мы так долго ждали. Здесь рутинная работа копа превращается в настоящее приключение с элементами триллера. Редакция 24 Канала поиграла в The Precinct и охотно поделится собственными впечатлениями.

Смотрите также Обновленная версия первых трех игр S․T․A․L․K․E․R․ выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК

The Precinct

Жанр: симулятор полицейского / открытый мир

Разработчик: Fallen Tree Games

Дата выхода: 13 мая 2025 года

Платформы: PC, PlayStation, Xbox

The Precinct предлагает стать частью полицейского департамента вымышленного города Аверно, где преступность пульсирует в венах улиц, а каждый вызов – это новая история.

Игра сочетает в себе открытый мир и структурированные задания, заставляя игрока патрулировать улицы, отслеживать нарушителей и даже расследовать убийства.



Никогда не знаешь, во что может превратиться обычное патрулирование / Скриншот с PS 5

Сюжет и атмосфера

История начинается с классического сценария: главный герой – новичок в полицейском участке, пытающийся завоевать авторитет среди коллег. Его отец, тоже коп, погиб от рук местной банды, и теперь наш протагонист не просто патрулирует улицы – он хочет найти виновных.



Начинаем день, выбираем задание и вперед / Скриншот с PS 5

На протяжении короткой, но увлекательной восьмичасовой кампании мы видим, как герой растет профессионально и внутренне, сталкиваясь со все более серьезными вызовами.

Сюжет, хотя и не является ключевым элементом игры, умело дополняет атмосферу. Диалоги, внезапные вызовы от диспетчера и небольшие расследования добавляют этому миру глубины. Финальные миссии даже пытаются вывести на эмоции, хотя основная ставка здесь все же на геймплей.



В игре есть как обычные патрулирования, так и полные экшена перестрелки и погони / Скриншот с PS 5

Патрулирование и механики

Основа игры – это патрулирование различных районов города. В The Precinct есть все: от банальных штрафов за неправильную парковку до задержания опасных преступников. Каждый день начинается с выбора района для патрулирования: хочешь – ходи пешком, садись за руль патрульной машины или даже прочесывай город вертолетом.



В зависимости от задания, вы можете выбрать разный транспорт и путь выполнения / Скриншот PS 5

То, как игра подходит к мелким правонарушениям, вызывает настоящий восторг. Увидел, как кто-то бросает мусор? Подойди, проведи "воспитательную беседу" и выпиши штраф. А может, преступник решил сбежать? Садись в машину, включай сирену и мчи за ним по узким улочкам Аверно.



Для того, чтобы правильно выписать штраф, нужно читать инструкцию / Скриншот с PS 5

Развитие персонажа и прогрессия

Постепенно, выполняя задания и собирая доказательства, наш герой открывает доступ к новым возможностям. Прокачка в The Precinct реализована просто, но эффективно: с каждым новым уровнем появляются новые типы оружия, транспорт и полезные бонусы. Патрулирование становится более эффективным, а погони – еще более динамичными.



С прогрессом вы получите больше оружия / Скриншот с PS 5

Кроме того, вы можете вызвать подкрепление во время преследований: попросить вертолет подсветить преступника прожектором или приказать коллегам разбросать "ежи" на дороге. Это добавляет ощущение командной работы и реалистичности.



По вечерам Аверно окутывает нуарная атмосфера / Скриншот с PS 5

Впечатления и итог

The Precinct – это настоящий симулятор копа, который знает, чем зацепить. Нельзя обойти вниманием то, что игра перекликается с атмосферой старых GTA, хотя своей динамикой она больше напоминает GTA Chinatown Wars. И дело здесь не только в top down камере, но в атмосфере.



Игру также сопровождает замечательный саундтрек / Скриншот с PS 5

Рутинные задачи приобретают особый шарм, когда ты действительно чувствуешь себя частью патруля. Игра не боится быть повторяемой, ведь именно в этом и скрывается ее магия – ты становишься частью системы, где каждое задержание имеет значение.

Для тех, кто стремился окунуться в рутину полицейского из старых боевиков эпохи 90-х и чувствовать себя стражем порядка, The Precinct – настоящая находка. Хотя сюжет не предполагает неожиданных поворотов и глубины, а патрулирование порой становится предсказуемым, игра оставляет приятное послевкусие и желание возвращаться на улицы Аверно снова и снова.