Rockstar "закроют" журналистов для написания обзоров GTA 6 – раскрыт уникальный план студии

В сети появилась информация о том, какую уникальную систему якобы придумали в Rockstar для обозревателей GTA 6 для того чтобы уберечься от "сливов" перед релизом игры.

Релиз GTA 6 станет крупнейшим событием в истории гейминга, поэтому Rockstar подходят к нему с максимальной ответственностью. В частности, в сети появилась информация о том, на что будут вынуждены пойти журналисты, которые будут делать обзор игры, информирует 24 Канал.

Будущих покупателей GTA 6 спросили, какую цену они за игру они считают справедливой

GTA 6 и проблемы со "сливами"

Разработку Grand Theft Auto VI уже несколько лет преследуют масштабные проблемы с безопасностью. В сентябре 2022 года, хакер выложил в сеть огромное количество материалов из раннего билда игры. Издание Axios назвало этот инцидент "одной из самых шокирующих утечек данных в истории видеоигр".

В конце концов, даже первый трейлер игры попал в сеть незапланированно, поэтому разработчикам пришлось срочно опубликовать его раньше, чем планировалось, о чем сама студия сообщила в X.

С тех пор было еще несколько мелких инцидентов, которые в конце концов привели к тому, что в 2024 году Rockstar решили принудительно вернуть работников к пятидневной рабочей неделе в офисе, запретив удаленную работу.

Как стало известно журналистам Bloomberg, это было обусловлено именно страхом новых "сливов".

Похоже, что все эти ситуации зародили в головах боссов Rockstar и Take-Two изрядную паранойю и заставили их придумать уникальный способ написания обзоров для игры от ведущих специалистов индустрии.

Что придумали в Rockstar для обозревателей игры?

Бразильские журналисты Педро Энрике и Лутти Липпе обсудили интересную информацию в подкасте "X do Controle".

В частности, Липпе сделал смелое заявление, предположив как именно будет проходить написание рецензий на игру. По его информации, студия не будет предлагать коды для обзоров и не будет присылать никому физических копий Grand Theft Auto 6.

Зато, Rockstar и Take-Two могут организовать закрытый показ для представителей СМИ, где те и смогут оценить проект.

Могу ли я об этом говорить? Да наверняка могу. Похоже, что будет какой-то обзорный "ивент". Они собираются позвать журналистов остаться на несколько дней, чтобы не было "сливов",

– утверждает Лутти.

С первого взгляда система весьма напоминает Конклав, который собирается для избрания нового Папы римского. Похоже, что журналистов также собираются лишить связей с внешним миром и пристально следить, чтобы они не смогли разболтать ничего ранее разрешенного.

Учитывая масштаб события, даже один единственный код или физическая копия GTA 6, что попадет не в те руки может наделать огромной беды для Take-Two.

Поэтому, информация, или скорее предположение, бразильских журналистов вовсе не звучит как нечто безумное.

Когда выйдет проект?

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях Xbox Series X|S и PS5.

Поэтому, ведущим рецензентам индустрии не стоит планировать ничего важного на несколько недель перед тем на случай, если Rockstar действительно решат создать прецедент "обзорного конклава" для GTA 6.