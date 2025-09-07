Геймеры занижают оценки Hollow Knight: Silksong в Steam
- Китайские геймеры занижают рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за недовольства качеством перевода на упрощенный китайский язык.
- Team Cherry планируют выпустить апдейт для улучшения перевода в ближайшие недели.
Долгожданная Hollow Knight: Silksong стала сенсационно успешной в Steam, однако рейтинг игры намеренно портят игроки из одной конкретной страны. В чем причина – узнайте в материале.
Team Cherry не позволили спокойно праздновать успех сиквела Hollow Knight, ведь игроки из Китая решили выразить собственное возмущение, занижая игре рейтинг в Steam, информирует 24 Канал со ссылкой на Kotaku.
В чем проблема китайских геймеров?
Несмотря на восторженные отзывы, которые Silksong получает от геймеров со всего мира, китайскоязычные пользователи цифрового магазина Valve оказались весьма недовольны определенным аспектом игры.
Геймеров из Поднебесной беспокоит качество перевода проекта на упрощенный китайский. Это вылилось в то, что только 44% из более 15 000 отзывов в Steam на этом языке являются положительными.
Хотя это не слишком влияет на общий рейтинг игры в Steam, ситуация все же не нравится разработчикам.
В частности директор по маркетингу студии Мэтью Гриффин сообщил в соцсети X, что команда уже работает над улучшением перевода для китайских пользователей и выпустит апдейт "в ближайшие недели".
Что известно о сиквеле Hollow Knight?
Релиз Silksong на несколько часов "положил" Steam, PlayStation Store и Xbox из-за огромного наплыва игроков.
Игра стала настолько популярной, что даже ярые "пираты" начали советовать покупать её, а не качать с торрентов.
В Silksong есть персонаж, которого озвучил разработчик другой легендарной инди-игры Stardew Valley, но никто пока что не выяснил кто это.