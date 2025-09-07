Долгожданная Hollow Knight: Silksong стала сенсационно успешной в Steam, однако рейтинг игры намеренно портят игроки из одной конкретной страны. В чем причина – узнайте в материале.

Team Cherry не позволили спокойно праздновать успех сиквела Hollow Knight, ведь игроки из Китая решили выразить собственное возмущение, занижая игре рейтинг в Steam, информирует 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

В чем проблема китайских геймеров?

Несмотря на восторженные отзывы, которые Silksong получает от геймеров со всего мира, китайскоязычные пользователи цифрового магазина Valve оказались весьма недовольны определенным аспектом игры.

Геймеров из Поднебесной беспокоит качество перевода проекта на упрощенный китайский. Это вылилось в то, что только 44% из более 15 000 отзывов в Steam на этом языке являются положительными.

Хотя это не слишком влияет на общий рейтинг игры в Steam, ситуация все же не нравится разработчикам.

В частности директор по маркетингу студии Мэтью Гриффин сообщил в соцсети X, что команда уже работает над улучшением перевода для китайских пользователей и выпустит апдейт "в ближайшие недели".

Что известно о сиквеле Hollow Knight?