Nintendo является одной из самых стабильных компаний индустрии, несмотря на то, что уже давно не выпускают новых франшиз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Интересно В Wolfenstein 2 The New Colossus могла быть сцена с обнаженным Гитлером

Новые миры подождут?

Последними новыми IP от японских разработчиков стали Splatoon (2015 года) и трехмерный файтинг Arms (2017 года). Хотя эти проекты скорее стали исключением из правил, ведь компания в основном ориентируется на сиквелы и спин-оффы своих известных франшиз.

Эта тенденция прослеживается и с появлением консоли Switch 2, ведь большинство анонсированных эксклюзивов для нее в значительной степени опирается на самых известных героев компании: Марио, Донки Конга или Кирби.

Многие геймеры считают это показателем того, что Nintendo потеряла интерес к созданию новых миров и решила идти более проверенным путем.

Однако, бывший работник Nintendo Кен Ватанабе раскрыл карты студии. Ветеран геймдева объяснил, что Nintendo не создает новых франшиз, если этого не требует игровой процесс.

Новые франшизы не появляются просто потому, что в их создании нет реальной надобности. Когда Nintendo хочет сделать что-то новое, она, по сути, в первую очередь сосредотачивается на механиках игрового процесса – на создании нового способа играть в игру. Что касается скинов или обертки, они не очень озабочены этим. Они просто выбирают то, что лучше всего соответствует новому игровому процессу,

– рассказал Ватанабе.

Такой подход связан с сакральной философией компании: игровой процесс – это самое главное, а потом уже все остальное. Поэтому, новые IP от Nintendo появляются только тогда, когда это абсолютно необходимо.

Какие последние новости о Nintendo?