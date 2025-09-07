Nintendo є однією з найстабільніших компаній індустрії, попри те, що вже давно не випускають нових франшиз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Нові світи почекають?

Останніми новими IP від японських розробників стали Splatoon (2015 року) та тривимірний файтинг Arms (2017 року). Хоча ці проєкти радше стали винятком з правил, адже компанія в основному орієнтується на сиквели та спін-оффи своїх відомих франшиз.

Ця тенденція простежується і з появою консолі Switch 2, адже більшість анонсованих ексклюзивів для неї значною мірою опирається на найвідоміших героїв компанії: Маріо, Донкі Конга чи Кірбі.

Чимало геймерів вважають це показником того, що Nintendo втратила інтерес до створення нових світів та вирішила йти більш перевіреним шляхом.

Одначе, колишній працівник Nintendo Кен Ватанабе розкрив карти студії. Ветеран геймдеву пояснив, що Nintendo не створює нових франшиз, якщо цього не вимагає ігровий процес.

Нові франшизи не з’являються просто тому, що в їх створенні немає реальної потреби. Коли Nintendo хоче зробити щось нове, вона, по суті, в першу чергу зосереджується на механіках ігрового процесу – на створенні нового способу грати у гру. Що стосується скінів чи обгортки, вони не дуже переймаються цим. Вони просто вибирають те, що найкраще відповідає новому ігровому процесу,

– розповів Ватанабе.

Такий підхід пов'язаний із сакральною філософією компанії: ігровий процес – це найголовніше, а потім вже все інше. Отож, нові IP від Nintendo з'являються лише тоді, коли це абсолютно необхідно.

