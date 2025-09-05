Имя Эрика Барона заметили журналисты издания The Verge в финальных титрах Hollow Knight: Silksong, релиз которой состоялся 4 сентября. Разработчик Stardew Valley указан в разделе "Дополнительные голоса персонажей", что означает, что он озвучил по крайней мере одного героя новой метроидвании от студии Team Cherry, рассказывает 24 Канал.

Компания ConcernedApe LLC подтвердила, что речь идет именно о создателе Stardew Valley. В то же время там отказались уточнять, какому именно персонажу Барон подарил свой голос. Это решение объяснили желанием не портить игрокам сюрприз.



Имя Эрика в титрах Hollow Knight: Silksong / Скриншот из игры / Team Cherry

Интересно, что ранее игроки уже подозревали, что Эрик Барон является поклонником творчества Team Cherry. Во время одного из интервью в 2020 году на его колонке заметили наклейку с изображением Рыцаря из первой части Hollow Knight.

Кроме того, связь между разработчиками может быть глубже: Мэтью Гриффин, который сейчас возглавляет отдел маркетинга и издательства в Team Cherry, ранее занимал аналогичную должность во время работы над Stardew Valley.

Несмотря на участие в озвучке Silksong, Барон продолжает работать над собственным проектом – симулятором кондитерской Haunted Chocolatier.

Что известно о Hollow Knight: Silksong?

Релиз Hollow Knight: Silksong оказался чрезвычайно успешным. Игра вышла на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2, а также появилась в сервисе Game Pass.

Запуск был настолько масштабным, что вызвал сбои в работе нескольких цифровых магазинов, а пиковый онлайн в Steam превысил 535 тысяч игроков.

Разработчики из Team Cherry работали над игрой более шести лет, но настоящую причину задержки они раскрыли лишь недавно.