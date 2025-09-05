Ім'я Еріка Барона помітили журналісти видання The Verge у фінальних титрах Hollow Knight: Silksong, реліз якої відбувся 4 вересня. Розробник Stardew Valley вказаний у розділі "Додаткові голоси персонажів", що означає, що він озвучив принаймні одного героя нової метроідванії від студії Team Cherry, розповідає 24 Канал.

Компанія ConcernedApe LLC підтвердила, що йдеться саме про творця Stardew Valley. Водночас там відмовилися уточнювати, якому саме персонажу Барон подарував свій голос. Це рішення пояснили бажанням не псувати гравцям сюрприз.



Ім'я Еріка в титрах Hollow Knight: Silksong / Скриншот з гри / Team Cherry

Цікаво, що раніше гравці вже підозрювали, що Ерік Барон є шанувальником творчості Team Cherry. Під час одного з інтерв'ю у 2020 році на його колонці помітили наклейку із зображенням Лицаря з першої частини Hollow Knight.

Крім того, зв'язок між розробниками може бути глибшим: Метью Гріффін, який зараз очолює відділ маркетингу та видавництва в Team Cherry, раніше обіймав аналогічну посаду під час роботи над Stardew Valley.

Попри участь в озвучці Silksong, Барон продовжує працювати над власним проєктом – симулятором кондитерської Haunted Chocolatier.

Що відомо про Hollow Knight: Silksong?

Реліз Hollow Knight: Silksong виявився надзвичайно успішним. Гра вийшла на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch і Switch 2, а також з'явилася в сервісі Game Pass.

Запуск був настільки масштабним, що спричинив збої в роботі кількох цифрових магазинів, а піковий онлайн у Steam перевищив 535 тисяч гравців.

Розробники з Team Cherry працювали над грою більш як шість років, але справжню причину затримки вони розкрили лише нещодавно.