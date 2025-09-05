Одночасно з цим на гру діятиме знижка, а також вийде велике контентне оновлення, розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення розробників Funcom.

Коли діятимуть безкоштовні вихідні Dune: Awakening?

З 11 по 15 вересня всі охочі зможуть безкоштовно ознайомитися з Dune: Awakening. На відміну від серпневої пробної версії, яка мала обмеження (10 годин гри, лише стартові локації), нова акція не передбачає жодних лімітів за часом чи доступним контентом.

Гравці, які долучаться до безкоштовних вихідних, зможуть грати разом із власниками повної версії, а весь досягнутий прогрес можна буде перенести в гру після її придбання.

Важливо! Одночасно з цією подією, з 11 по 22 вересня, на гру діятиме знижка 20%.

А що з оновленням?

Гра отримає велике контентне оновлення під назвою "Глава 2". Що важливо, учасники безкоштовних вихідних зможуть випробувати його, оскільки воно стане доступним власникам гри вже 9 вересня – на день раніше, ніж планувалося.

Оновлення додасть у гру продовження основного сюжету, нові контакти та випадкові події. Також з'явиться нова броня для різних архетипів та розширені можливості для персоналізації героя.

Зокрема, стануть доступні нові зачіски, татуювання та можливість змінити зовнішність персонажа після початку гри.

Крім того, вийде нове платне доповнення "Втрачена здобич" із сезонного абонемента.

Що відомо про гру Dune: Awakening?

Dune: Awakening Це багатокористувацька гра на виживання з елементами MMO у відкритому світі, створена за мотивами всесвіту "Дюни" Френка Герберта. Події розгортаються на жорстокій пустельній планеті Арракіс, відомій своїми нескінченними пісками, небезпечними коріолісовими бурями та гігантськими піщаними червами.



Ігровий процес поєднує виживання, дослідження, будівництво та соціальну взаємодію. Гравці можуть створювати власні бази, від простих укриттів до величезних фортець, досліджувати незвідані сектори пустелі, знаходити уламки кораблів та давні дослідницькі станції. Для пересування світом доступна культова техніка, як-от орнітоптери.

Трейлер Dune Awakening – дивіться відео:

Dune: Awakening вийшла 10 червня на ПК (Steam) і менш ніж за два тижні розійшлася тиражем в 1 мільйон копій, встановивши новий рекорд для Funcom. Реліз проєкту на PlayStation 5, Xbox Series X та S заплановано на 2026 рік.